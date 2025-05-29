Украинская ПВО уничтожила 56 дронов Shahed в ночь на 29 мая

Боец мобильной огневой группы ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 29 мая российские войска совершили воздушную атаку с применением 90 беспилотников. В частности, использованы ударные дроны типа Shahed и беспилотники-имитационные средства разных модификаций.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ .

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Известно, что Россия совершила атаку беспилотниками с территорий Миллерово, Орла и Курска. Также в Воздушных силах отметили, что на этот раз оккупанты сменили тактику ударов — они сосредоточились на прифронтовых регионах. Противовоздушная оборона Украины задействовала для отражения атаки зенитные ракетные комплексы, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы и беспилотные системы.

Количество сбитых БпЛА. Фото: скриншот

По состоянию на утро 29 мая украинские силы обороны обезвредили 56 дронов-камикадзе: 10 из них были сбиты огневыми средствами, еще 46 — приглушены или потеряны из-за действий РЭБ.

В результате удара зафиксировано попадание в объекты на девяти прифронтовых локациях в Сумской, Харьковской и Донецкой областях. Информация о последствиях атак пока уточняется.

Напомним, ВСУ заметно изменили стратегию атак по России — читайте в материале Новини.LIVE, почему в Кремле паникуют из-за взрывов.

Также спикер Украинской добровольческой армии ответил, может ли Россия совершать массовые бомбардировки беспилотниками.