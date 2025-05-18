Взрывы в Херсоне 18 мая - что известно

В Херсоне прогремели взрывы, — СМИ
В Херсоне в воскресенье, 18 мая, были слышны взрывы. Российские войска атаковали город с помощью беспилотника.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Атака на Херсон 18 мая
Глава областной военной администрации Александр Прокудин утром предупреждал о движении вражеских FPV-дронов в направлении Херсона.
По словам главы ОГА, сегодня в поселке Веселое россияне сбросили взрывчатку с дрона на 76-летнего мужчину. Он погиб на месте от полученных травм.
Отметим, что по состоянию на 16:05 воздушная тревога в Херсоне не объявлена. Зато опасность продолжается в Сумской, Луганской, Донецкой областях и в Крыму.
Напомним, воины ОСУВ "Хортица" показали кадры из разрушенного россиянами города Торецк Донецкой области.
Также стало известно, что оккупанты активно используют новейшие виды вооружения для атак на юге Украины.
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