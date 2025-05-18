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В Херсоне прогремели взрывы, — СМИ

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Дата публикации 18 мая 2025 16:01
Взрывы в Херсоне 18 мая - что известно
Российский дрон. Иллюстративное фото: росСМИ

В Херсоне в воскресенье, 18 мая, были слышны взрывы. Российские войска атаковали город с помощью беспилотника.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Атака на Херсон 18 мая

Глава областной военной администрации Александр Прокудин утром предупреждал о движении вражеских FPV-дронов в направлении Херсона.

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Скриншот поста Прокудина

По словам главы ОГА, сегодня в поселке Веселое россияне сбросили взрывчатку с дрона на 76-летнего мужчину. Он погиб на месте от полученных травм.

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Скриншот поста Прокудина

Отметим, что по состоянию на 16:05 воздушная тревога в Херсоне не объявлена. Зато опасность продолжается в Сумской, Луганской, Донецкой областях и в Крыму.

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Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, воины ОСУВ "Хортица" показали кадры из разрушенного россиянами города Торецк Донецкой области.

Также стало известно, что оккупанты активно используют новейшие виды вооружения для атак на юге Украины.

российские войска Херсон взрыв война в Украине атака
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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