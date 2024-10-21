Взрывы в Херсоне раздались вечером 21 октября

Пожар после обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Взрывы в Херсоне раздались вечером понедельника, 21 октября. Через несколько минут до этого в регионе был отбой воздушной тревоги.

О взрывах в городе сообщили городские паблики в понедельник, 21 октября.

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Сообщение "Суспільне Херсон". Фото: скриншот

Взрывы в Херсоне — что известно

Вечером 21 октября в Херсоне было слышно несколько взрывов, прогремевших в 22:36. На данный момент воздушная тревога в области объявлена не была.

Карта тревог. Фото: скриншот

В 22:16 в Воздушных силах предупредили об угрозе баллистического вооружения с юга.

Сообщение ПС. Фото: скриншот

Официальной информации по попаданиям на территории Херсона или пригорода не поступало.

Напомним, вечером 21 октября в Харькове были слышны взрывы, прогремевшие во время воздушной тревоги.

Ранее Новини.LIVE писали, что утром 21 октября оккупанты ударили авиабомбами и ударными дронами по Сумам. Захватчики целили по гражданской инфраструктуре.

