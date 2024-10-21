Взрывы в Херсоне раздались вечером 21 октября

В Херсоне раздались взрывы
Взрывы в Херсоне раздались вечером понедельника, 21 октября. Через несколько минут до этого в регионе был отбой воздушной тревоги.
О взрывах в городе сообщили городские паблики в понедельник, 21 октября.
Взрывы в Херсоне — что известно
Вечером 21 октября в Херсоне было слышно несколько взрывов, прогремевших в 22:36. На данный момент воздушная тревога в области объявлена не была.
В 22:16 в Воздушных силах предупредили об угрозе баллистического вооружения с юга.
Официальной информации по попаданиям на территории Херсона или пригорода не поступало.
Напомним, вечером 21 октября в Харькове были слышны взрывы, прогремевшие во время воздушной тревоги.
Ранее Новини.LIVE писали, что утром 21 октября оккупанты ударили авиабомбами и ударными дронами по Сумам. Захватчики целили по гражданской инфраструктуре.
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