Три года без вести - история пленного защитника Мариуполя - история пленного защитника Мариуполя

Гражданская жена воина Богдана Екатерина Ефименкова. Фото: Екатерина Ефименкова

Третий год Украина живет в условиях полномасштабной войны. Третий год тысячи семей ждут новостей о своих близких. Екатерина Ефименкова — одна из тех, для кого война превратилась в бесконечное ожидание. Ее возлюбленный, Богдан, военный из бригады НГУ "Азов", уже третий год находится в российском плену.

Об этом сообщаются Новини.LIVE со ссылкой на интервью с Екатериной Ефименковой ко дню рождения ее возлюбленного — защитника, военнослужащего бригады НГУ "Азов", которому 21 февраля исполнилось 30 лет.

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Последний раз Екатерина видела его 21 февраля 2022 года — в день его рождения. Тогда они и представить не могли, что это будет их последняя встреча на долгие годы.

Екатерина Ефименкова и ее гражданский муж Богдан. Фото: Екатерина Ефименкова

Их история началась в родном Мариуполе, где они познакомились еще в школе. Судьба развела их на некоторое время, но однажды они снова встретились — Богдан уже был военным, а Катя поняла, что это тот самый человек, с которым она хочет прожить жизнь. Они планировали свадьбу, но война разрушила все мечты.

За неделю до полномасштабного вторжения Богдан настаивал, чтобы Катя покинула город. 24 февраля она с родителями эвакуировалась под звуки взрывов. В это время ее гражданский муж уже сражался за родной Мариуполь. Связь становилась все реже и реже. В коротких сообщениях он признавался, что ослаб, почти не ест, не спит из-за контузии. Катя понимала — шансы выжить минимальны.

Боец Богдан со своей невестой. Фото: Екатерина Ефименкова

Весной 2022 года защитники "Азовстали" попали в плен. Долгое время о судьбе Богдана не было никаких известий. Только потом Катя узнала — он жив, но находится в плену. В мае 2022 года он смог позвонить ей на несколько минут: рассказал, что скучает, что весит всего 53 кг при росте 180 см. Это был их последний разговор.

Как сейчас выживает Богдан в плену

О том, через что проходит ее возлюбленный, Катя узнала от бывших военнопленных.

Военный Богдан военный. Фото: Екатерина Ефименкова

Истории о пытках, нечеловеческих условиях содержания невозможно было слушать без боли. Она передавала в Красный Крест письма, посылки, но ничего не доходило. В октябре 2024 года ей удалось найти военного, который сидел с Богданом в одной камере. Он сообщил, что летом их перевезли в неизвестное место. С тех пор о Богдане нет никаких известий.

Защитник Мариуполя Богдан. Фото: Екатерина Ефименкова

Ожидание и неизвестность довели Катю до состояния полного истощения. Она не могла выйти из дома, у нее опустились руки. Поддержку она нашла в проекте GIDNA от фонда Future for Ukraine, где прошла курс терапии. Сейчас Катя снова активно борется за освобождение Богдана и других военнопленных.

За год проект помог 28 женщинам, чьи близкие пропали без вести или находятся в плену. Истории этих семей — не просто цифры, а боль, которая не должна остаться незамеченной.

Напомним, что 22 февраля в Харькове продолжалась акция в поддержку военнопленных. К митингу присоединились, в частности, и военные.

Также акция в поддержку украинских военнопленных состоялась в Киеве 20 февраля.