Как Россия бомбила Мариуполь - воспоминания горожан - новости

3-я годовщина трагедии в Мариуполе. Фото: Галина Остаповец, Новости.LIVE

Мариупольчанка Алина и Любовь смогли эвакуироваться из окруженного российскими войсками города Мариуполь, чем спасли свою жизнь. Ведь до 15 марта 2022 года они обе прятались от российских обстрелов в Мариупольском драмтеатре, на который в тот день российская авиация сбросила бомбы.

Об этом женщины рассказали Новини.LIVE.

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"В драмтеатре погиб мой дедушка"

По словам Алины, в драмтеатре она находилась с 1 по 15 марта вместе с мамой, бабушкой, дедушкой и собачкой.

"Там было очень много людей — прежде всего это женщины, дети и бабушки с дедушками. Все мы прятались от бомбежек. Не знаю, сколько сотен людей там было, но много. Точно больше трехсот человек. Мы вставали где-то в 7 утра, чтобы занять очередь на завтрак. Это были только макароны, бульон и питьевая вода", — вспомнила девушка.

Мариупольчанка Алина. Фото: Скриншот видео

Однако еды не хватало на такое количество желающих людей, поэтому некоторые люди отдавали свою порцию малышам и друзьям.

"Все две недели сопровождалось постоянными обстрелами со стороны России. Особенно ночью, где-то с 3 до 5 утра. Мы почти не спали, а наша собака как только слышала вертолет над театром — постоянно выла. Днем мы старались хоть немного выходить на свежий воздух, как раз начиналась весна, и хотелось вдохнуть хоть глоток свежего воздуха", — рассказала Алина.

Девушка смогла эвакуироваться из Мариуполя 15 марта, буквально за несколько часов до бомбардировок российской авиацией самого драмтеатра. Россияне дали зеленый коридор для гражданского транспорта. Однако дедушка девушки, с которым она пряталась от обстрелов в драмтеатре, ехать с семьей из города категорически отказался:

"Сказал, что не хочет. Ему было 84 года, говорил: "Куда я с вами поеду? Я хочу остаться в городе, где родился. О трагедии мы узнали где-то через день, 17 марта. И если бы мы не решились ехать - мы бы тоже погибли вместе с ним. Сейчас живу в Киеве, вместе с родителями и бабушкой. Наш дом в Мариуполе, к сожалению, разбомблен полностью".

"Страх парализовал меня"

Еще одна мариупольчанка Любовь признается Новини.LIVE, что до последнего не верила в войну. Даже 24 февраля, когда за городом раздавались громкие взрывы. Говорит, думала, будет как в 2015-м, когда стрельба останется только на окраинах, а через несколько дней все затихнет.

Мариупольчанка Любовь. Фото: Скриншот видео

"Я даже не имею знакомых, которые бы уехали из города 24 февраля. Все ждали, что вот-вот все закончится. И где-то 3 марта мы поняли, что не закончится. Город был окружен, связи не было, постепенно исчезли газ, свет и вода. Муж тогда был в ВСУ и я понимала, что оставаться одним нам в городе с дочкой очень опасно", — вспоминает женщина.

Обстрелы были круглосуточно, вспоминает Любовь. Они с дочкой ночевали у друзей, которые жили в частном секторе, а утром шли к себе домой.

"Это был такой страх, вам не передать. Он жил со мной 24 часа в сутки. От этого страха я даже не чувствовала голода. И когда осколок прилетел в квартиру соседа и чуть не ранил его маленького ребенка, я решилась ехать. Это было ближе к 15 марта. Мы выехали как раз за день до бомбардировки драмтеатра и о трагедии я узнала уже из новостей, будучи на территории Украины".

У Любови в Мариуполе осталась квартира, которая уцелела от обстрелов. Сейчас там живет ее мама:

"Мама говорит, если уедет — мы потеряем жилье. Она еще очень надеется, что мы вернемся. Я тоже хочу на это надеяться. До сих пор помню все пережитое в мельчайших подробностях. Как будто все было вчера. А прошло уже целых три года".

По словам руководительницы Центра поддержки переселенцев "Я Мариуполь" Елены Швыдкой, сейчас в Киеве проживает более 20 тысяч мариупольцев.

Напомним, по словам представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина, российские войска увеличили количество штурмов на южном направлении Херсонщины. Они не оставляют попыток высадиться на правый берег Днепра.

А вот представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что российские войска на Харьковщине не имеют возможности создать мощные укрепления. Ситуация в регионе значительно отличается от Донетчины или Луганщины.