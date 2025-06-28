Атака на Россию 28 июня — ГУР ударило по складам с боеприпасами

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Главная Армия Силы обороны поразили склады с боеприпасами в Брянской области РФ

Силы обороны поразили склады с боеприпасами в Брянской области РФ

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 21:32
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Ключові моменти Удар по складам с боеприпасами россиян

Силы обороны 28 июня нанесли удар по складам боеприпасов россиян в Брянской области. Подтверждено поражение цели и пожар на территории объекта.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Удар по складам с боеприпасами россиян

В Генштабе рассказали, что удар по складам боеприпасов россиян осуществили подразделения Главного управлении разведки МО Украины вместе с другими составляющими Сил обороны. Отмечается, что эта операция была проведена в рамках снижения наступательных возможностей оккупантов.

Известно, что поражены склады 1060 Центра материально-технического обеспечения (бывший 120 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ), что в Брянской области. Цель была поражена, а на территории объекта возник масштабный пожар. Результаты уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, 27 июня ВСУ ударили по аэродрому РФ "Мариновка". В результате этого были уничтожены два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34.

Кроме того, 23 июня ВСУ поразили нефтебазу в Ростовской области. Комбинат используется для обеспечения горюче-смазочными материалами военных подразделений РФ.

обстрелы боеприпасы Генштаб ВСУ война в Украине Россия потери оккупантов
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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