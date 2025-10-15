Видео
Шмыгаль ответил, сколько БпЛА сможет делать Украина в 2026 году

Дата публикации 15 октября 2025 19:25
Дроны в Украине — в 2026 году производство может вырасти до 20 млн БпЛА
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Фото: REUTERS/Yves Herman

Украина в 2026 году сможет производить около 20 млн дронов. Однако для этого нужна помощь по финансированию от партнеров.

Об этом сообщил глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль во время встречи министров обороны стран-членов НАТО 15 октября.

Производство дронов в Украине

"В 2026 году Украина сможет производить 20 млн дронов, если партнеры помогут с финансированием", — сказал Шмыгаль.

По его словам, есть эффективные, быстрые и проверенные в боях решениях. Министр поблагодарил Британию за сотрудничество с дронами-перехватчиками.

Он также сообщил, что сегодня подписали важные меморандумы, в частности, с Германией об оборонном сотрудничестве и об обучении украинских бригад в Польше.

Напомним, ранее Марк Рютте заявил, что НАТО должно учиться у Украины. Наша страна является номером один в области беспилотных технологий.

Также генсек НАТО заявил, что Альянс вместе с ЕС работают над созданием стены из дронов. Он отметил, что это необходимый шаг для защиты от российских беспилотников.

Денис Шмыгаль оружие дроны война в Украине производство
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
