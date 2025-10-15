Видео
Главная Армия Номер один — Рютте заявил, что НАТО должно учиться у Украины

Номер один — Рютте заявил, что НАТО должно учиться у Украины

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 18:05
Дроновые технологии — НАТО нужно учиться в Украине
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Geert Vanden Wijngaert

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс должен учиться у Украины. По его словам, наша страна является номером один в области беспилотных технологий.

Об этом Марк Рютте сообщил по итогам заседания министров обороны НАТО 15 октября.

Читайте также:

Чему НАТО должно научиться у Украины

Отвечая на вопрос о недавнем вторжении беспилотников в Польшу, Рютте сказал, что такие действия были "безрассудными" и "неприемлемыми", независимо от того, были они преднамеренными или нет.

По его словам, НАТО использует все знания, которые Украина имеет относительно этих технологий, поскольку она является номером один в этой сфере.

"Я думаю, что Украина сейчас является номером один в мире, когда речь идет о технологии беспилотников и технологии борьбы с дронами, поэтому мы можем учиться у них. Они также поддержали Данию, которая столкнулась с этими беспилотниками две недели назад", — подчеркнул генсек Альянса.

Напомним, ранее Рютте призвал не преувеличивать военную силу России. По его словам, стоит доверять западным военным, ведь у них лучшее снаряжение.

Кроме того, генсек НАТО публично обратился к россиянам и предупредил, что страны будут защищать каждый дюйм воздушного пространства Альянса.

НАТО военные учения дроны Марк Рютте война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
