Дроновые технологии — НАТО нужно учиться в Украине

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Geert Vanden Wijngaert

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс должен учиться у Украины. По его словам, наша страна является номером один в области беспилотных технологий.

Об этом Марк Рютте сообщил по итогам заседания министров обороны НАТО 15 октября.

Чему НАТО должно научиться у Украины

Отвечая на вопрос о недавнем вторжении беспилотников в Польшу, Рютте сказал, что такие действия были "безрассудными" и "неприемлемыми", независимо от того, были они преднамеренными или нет.

По его словам, НАТО использует все знания, которые Украина имеет относительно этих технологий, поскольку она является номером один в этой сфере.

"Я думаю, что Украина сейчас является номером один в мире, когда речь идет о технологии беспилотников и технологии борьбы с дронами, поэтому мы можем учиться у них. Они также поддержали Данию, которая столкнулась с этими беспилотниками две недели назад", — подчеркнул генсек Альянса.

Напомним, ранее Рютте призвал не преувеличивать военную силу России. По его словам, стоит доверять западным военным, ведь у них лучшее снаряжение.

Кроме того, генсек НАТО публично обратился к россиянам и предупредил, что страны будут защищать каждый дюйм воздушного пространства Альянса.