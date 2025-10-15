Дронові технології — НАТО потрібно вчитися в Україні

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Geert Vanden Wijngaert

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс повинен навчатися в України. За його словами, наша країна є номером один в галузі безпілотних технологій.

Про це Марк Рютте повідомив за підсумками засідання міністрів оборони НАТО 15 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Чого НАТО має навчитися в України

Відповідаючи на запитання про нещодавнє вторгнення безпілотників у Польщу, Рютте сказав, що такі дії були "безрозсудними" та "неприйнятними", незалежно від того, були вони навмисними чи ні.

За його словами, НАТО використовує усі знання, які Україна має щодо цих технологій, оскільки вона є номером один у цій сфері.

"Я думаю, що Україна зараз є номером один у світі, коли йдеться про технології безпілотників та технології боротьби з дронами, тому ми можемо вчитися у них. Вони також підтримали Данію, яка зіткнулася з цими безпілотниками два тижні тому", — підкреслив генсек Альянсу.

Нагадаємо, раніше Рютте закликав не перебільшувати військову силу Росії. За його словами, варто довіряти західним військовим, адже у них найкраще спорядження.

Крім того, генсек НАТО публічно звернувся до росіян та попередив, що країни будуть захищати кожен дюйм повітряного простору Альянсу.