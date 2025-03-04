Приостановление помощи от США — Шмыгаль сделал заявление

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что помощь от США продолжается. По его словам, сообщений об изменениях не было.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил на пресс-конференции во вторник, 4 марта.

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Шмыгаль рассказал, что помощь от США продолжалась по состоянию на вчера. По его словам, украинская сторона не располагает информацией, что что-то было приостановлено.

"Помощь от США продолжается. И вся помощь, которая была расписана пакетами при прошлой администрации Байдена, поступала в Украину. И по состоянию на вчерашний вечер мы не имеем информации, что что-то было остановлено, мы всю помощь получали. Утром я уже не согласовывал с министром обороны, были ли какие-то изменения. Если бы они были, то я уверен, что министр об этом мне бы сообщил", — сообщил премьер.

Напомним, 4 марта стало известно, что Трамп дал приказ приостановить военную помощь Украине. Это может коснуться доставки критически важных боеприпасов.

Кроме того, ЕС приостановил новый план помощи Украине на 20 млрд евро. Против нового пакета поддержки категорически выступает Венгрия.