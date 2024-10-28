Потери РФ — Зеленский заявил, что враг расстреливает своих же

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла около 650 тысяч человек убитыми и ранеными. Большинство из убитых оккупантов расстреливали они сами же.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Times of India.

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По словам президента, сложно воевать со страной, где закон один — если они не идут вперед, их расстреливают.

"Россия сама убила очень много мобилизованных российских солдат из-за того, что они боялись наступать, гибнуть под пулями или быть ранеными. Такой закон у них", — сказал он.

Зеленский заметил, что у россиян уже около 650 тысяч убитых и раненых, а тела погибших не выносят с поля боя.

"И это лицо Путина и лицо этой войны. Да, на востоке они продавливают они нас именно из-за этого, из-за этой мясорубки, из-за того, что они забрасывают нас своими труппами", — пояснил он.

Также когда ВСУ пошли в наступательную операцию в Курской области, то оккупанты начали убивать своих гражданских, которые остались в домах. А наши военные привозят им пищу и воду и делятся тем, что имеют.

Кроме того, Зеленский заявил, что План победы Украины не является темой переговоров с Россией.

Также он объяснил, как премьер-министр Индии Нарендра Моди может повлиять на окончание войны в Украине.