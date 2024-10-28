Втрати РФ — Зеленський заявив, що ворог розстрілює своїх же

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 650 тисяч осіб вбитими та пораненими. Більшість з вбитих окупантів розстрілювали вони самі ж.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Times of India.

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За словами президента, складно воювати з країною, де закон один — якщо вони не йдуть вперед, їх розстрілюють свої ж.

"Росія сама вбила дуже багато мобілізованих російських солдатів через те, що вони боялися наступати, гинути під кулями або бути пораненими. Такий закон у них", — сказав він.

Зеленський зауважив, що у росіян вже близько 650 тисяч вбитих і поранених, а тіла загиблих не забирають з поля бою.

"І це є обличчя Путіна і обличчя цієї війни. Так, на сході вони продавлюють вони нас саме через це, через цю м'ясорубку, через те, що вони закидують нас своїми трупами", — пояснив він.

Також коли ЗСУ пішли в наступальну операцію в Курській області, то окупанти почали вбивати своїх цивільних, які залишилися у будинках. А наші військові привозять їм їжу та воду та діляться тим, що мають.

Крім того, Зеленський заявив, що План перемоги України не є темою перемовин з Росією.

Також він пояснив, як прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може вплинути на закінчення війни в Україні.