Военный объяснил, почему Россия не остановит наступление и войну

Российские военные. Фото: росСМИ

Россия не прекратит свое наступление на фронте. Армия не остановится, пока способна продвигаться хотя бы чуть-чуть на любом из направлений.

Об этом высказался сержант роты ударных БпЛА Егор Фирсов в интервью Radio NV.

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Егор Фирсов заявил, что Россия будет идти в наступление дальше, пока не исчерпала все свои ресурсы и способна продвигаться. Успех военных операций мотивирует военное командование и Кремль идти в штурм дальше.

"Сразу разочаровываю тех, кто ожидает, условно говоря, конца боевых действий, кто ожидает мира, какого-то перемирия: пока враг не исчерпал ресурсы и пока враг чувствует, что его военные операции преуспевают, враг не остановится", — высказался военный.

Кремль ждет, когда фронт "посыплется"

Также, по его мнению, не стоит ожидать и мирных переговоров или перемирия, а все заявления Кремля о готовности к переговорам просто блеф.

"Пока россияне продвигаются, даже если они делают это один километр в неделю, это дает все основания им понимать, что все они делают правильно, надо давить, давить, давить… Имейте в виду, что они чувствуют: "Мы сейчас будем давить, оно плохо продвигается, километр в неделю, но наступит мгновение, когда оно посыплется". Вот их замысел, так они мыслят", — утверждает Фирсов.

Также военный выразил мнение, что Украине следует сосредоточиться на военной составляющей, а не на дипломатических договоренностях.

Напомним, представитель службы по связям с общественностью бригады "Хартия" Владимир Дегтярев назвал две тактики, оставшиеся в России для наступления.

Между тем, стало известно, что Северная Корея могла разместить свои войска в Украине вместе с российскими.

Отметим, что недавно аналитики Института исследования войны заявили, что Россия теряет наступательный потенциал и объяснили, почему так происходит.