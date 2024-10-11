Військовий пояснив, чому Росія не зупинить наступ та війну

Російські військові. Фото: росЗМІ

Росія не припинить свій наступ на фронті. Армія не зупиниться, допоки здатна просуватися хоча б трохи на будь-якому з напрямків.

Про це висловився сержант роти ударних БпЛА Єгор Фірсов в інтерв’ю Radio NV.

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Єгор Фірсов заявив, що Росія буде йти у наступ далі, допоки не вичерпала всі свої ресурси та здатна просуватися. Успіх військових операцій мотивує військове командування та Кремль іти у штурм далі.

"Одразу розчаровую тих, хто очікує, умовно кажучи, кінця бойових дій, хто очікує миру, якогось перемир’я: поки ворог не вичерпав ресурси і поки ворог відчуває, що його військові операції досягають успіху, ворог не зупиниться", – висловися військовий.

Кремль чекає, коли фронт "посиплеться"

Також, на його думку, не варто очікувати й мирних переговорів чи перемир'я, а усі заяви Кремля про готовність до переговорів є просто блефом.

"Поки росіяни просуваються, навіть якщо вони роблять це один кілометр на тиждень, це дає всі підстави їм розуміти, що все вони роблять правильно, треба тиснути, тиснути, тиснути… Майте на увазі, що вони відчувають: "Ми зараз будемо тиснути, воно погано просувається, кілометр на тиждень, але наступить мить, коли воно посиплеться". Ось їхній задум, отак вони мислять", — стверджує Фірсов.

Також військовий висловив думку, що Україні варто зосередитися на військовій складовій, а не на дипломатичних домовленостях.

Нагадаємо, представник служби зв'язків з громадськістю бригади "Хартія" Володимир Дегтярьов назвав дві тактики, які залишились у Росії для наступу.

Тим часом стало відомо, що Північна Корея могла розмістити свої війська в Україні разом із російськими.

Зазначимо, що нещодавно аналітики Інституту дослідження війни заявили, що Росія втрачає наступальний потенціал та пояснили, чому так відбувається.