Україна
Российские дроны атаковали Украину — как работала ПВО

Дата публикации 29 января 2026 10:26
Атака дронов по Украине 29 января — сколько сбила ПВО
Работа ППО. Фото: Гвара

В ночь на 29 января Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине с применением ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны работали сразу в нескольких регионах страны, отражая воздушное нападение с разных направлений.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

С 18:00 28 января противник атаковал 105 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов. Запуски осуществлялись с территории России — из районов Брянска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Автономной Республики Крым (Гвардейское). Около 70 дронов из общего количества составляли "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 силами противовоздушной обороны было сбито или подавлено 84 вражеских беспилотника различных типов на севере, юге, в центре и на востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА на семи локациях. Атака продолжается — в воздушном пространстве Украины еще находится несколько вражеских беспилотников. Украинцев призывают соблюдать правила безопасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Обстріл України в ніч проти 29 січня
Отчет ВС ВСУ. Фото: ПС ВСУ

Отметим, ночью российские оккупанты нанесли удар по Запорожскому району, в результате чего есть погибшие и раненые.

Кроме того, стало известно, что армия РФ атаковала объект инфраструктуры в Одессе.

