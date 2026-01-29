Атака дронів по Україні 29 січня — скільки збила ППО

Робота ППО. Фото: Ґвара

У ніч проти 29 січня Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні із застосуванням ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони працювали одразу в кількох регіонах країни, відбиваючи повітряний напад із різних напрямків.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Російські дрони атакували Україну вночі

Від 18:00 28 січня противник атакував 105 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів. Запуски здійснювалися з території Росії — з районів Брянська, Орла, Міллерового та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Автономної Республіки Крим (Гвардійське). Близько 70 дронів із загальної кількості становили "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 силами протиповітряної оборони було збито або подавлено 84 ворожі безпілотники різних типів на півночі, півдні, в центрі та на сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на семи локаціях. Атака триває — в повітряному просторі України ще перебуває кілька ворожих безпілотників. Українців закликають дотримуватися правил безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Звіт ПС ЗСУ. Фото: ПС ЗСУ

Зазначимо, вночі російські окупанти завдали удару по Запорізькому району, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Крім того, стало відомо, що армія РФ атакувала об'єкт інфраструктури в Одесі.