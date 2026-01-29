Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Російські дрони атакували Україну — як працювала ППО

Російські дрони атакували Україну — як працювала ППО

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 10:26
Атака дронів по Україні 29 січня — скільки збила ППО
Робота ППО. Фото: Ґвара

У ніч проти 29 січня Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні із застосуванням ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони працювали одразу в кількох регіонах країни, відбиваючи повітряний напад із різних напрямків.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Російські дрони атакували Україну вночі

Від 18:00 28 січня противник атакував 105 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів. Запуски здійснювалися з території Росії — з районів Брянська, Орла, Міллерового та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Автономної Республіки Крим (Гвардійське). Близько 70 дронів із загальної кількості становили "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 силами протиповітряної оборони було збито або подавлено 84 ворожі безпілотники різних типів на півночі, півдні, в центрі та на сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на семи локаціях. Атака триває — в повітряному просторі України ще перебуває кілька ворожих безпілотників. Українців закликають дотримуватися правил безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Обстріл України в ніч проти 29 січня
Звіт ПС ЗСУ. Фото: ПС ЗСУ

Зазначимо, вночі російські окупанти завдали удару по Запорізькому району, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Крім того, стало відомо, що армія РФ атакувала об'єкт інфраструктури в Одесі.

обстріли ППО дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації