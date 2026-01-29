Нічний обстріл Запорізького району 29 січня 2026 року — є загиблі та поранений

Удар РФ по Запорізькому району — є жертви та поранений
Дата публікації: 29 січня 2026 02:41
У ніч проти четверга, 29 січня, росіяни завдали ударів безпілотниками по приватному сектору у Вільнянську в Запорізькому районі. Є руйнування та загиблі.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Наслідки нічного обстрілу Запорізького району
Загинули дві жінки та чоловік. У ще одного чоловіка поранення. Потерпілому надають необхідну медичну допомогу. Зазнали руйнувань будинки. Спалахнули пожежі.
