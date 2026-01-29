Ночной обстрел Запорожского района 29 января 2026 года — есть погибшие и раненый

Срочная новость

В ночь на четверг, 29 января, россияне нанесли удары беспилотниками по частному сектору в Вольнянске в Запорожском районе. Есть разрушения и погибшие.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Реклама

Читайте также:

Последствия ночного обстрела Запорожского района

Погибли две женщины и мужчина. У еще одного мужчины ранения. Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь. Получили разрушения дома. Вспыхнули пожары.

Новость дополняется