Главная Армия Удар РФ по Запорожскому району — есть жертвы и раненый

Удар РФ по Запорожскому району — есть жертвы и раненый

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 02:41
Ночной обстрел Запорожского района 29 января 2026 года — есть погибшие и раненый
Срочная новость

В ночь на четверг, 29 января, россияне нанесли удары беспилотниками по частному сектору в Вольнянске в Запорожском районе. Есть разрушения и погибшие.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Читайте также:

Последствия ночного обстрела Запорожского района

Погибли две женщины и мужчина. У еще одного мужчины ранения. Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь. Получили разрушения дома. Вспыхнули пожары.

Новость дополняется

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
