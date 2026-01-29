Ночной обстрел Запорожского района 29 января 2026 года — есть погибшие и раненый

Удар РФ по Запорожскому району — есть жертвы и раненый
Дата публикации 29 января 2026 02:41
В ночь на четверг, 29 января, россияне нанесли удары беспилотниками по частному сектору в Вольнянске в Запорожском районе. Есть разрушения и погибшие.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Последствия ночного обстрела Запорожского района
Погибли две женщины и мужчина. У еще одного мужчины ранения. Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь. Получили разрушения дома. Вспыхнули пожары.
