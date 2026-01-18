Обстрел Херсона — россияне ударили по учебному заведению

Россияне ударили по учебному заведению в Херсоне — фото
Российские войска ударили по учебному заведению в Херсоне. Вражеский снаряд попал в крышу.
Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько в Telegram 18 января.
Обстрел Херсона
"Российские оккупанты продолжают терроризировать мирных херсонцев. Под очередные вражеские удары попали учреждения социальной сферы", — говорится в сообщении.
По словам Шанько, повреждено одно из учебных заведений в Днепровском районе. Вражеский снаряд попал в крышу, в результате чего выбито много окон.
Напомним, 18 января российские дроны атаковали энергетику в Одесской области. Огонь вспыхнул на одном из объектов, но обошлось без жертв.
В общем, этой ночью более 200 дронов РФ атаковали Украину. Силы ПВО уничтожили большинство целей, однако зафиксированы попадания и падения обломков в ряде регионов.
