Обстріл Херсона — росіяни вдарили по навчальному закладі

Росіяни вдарили по навчальному закладі в Херсоні — фото
Російські війська вдарили по навчальному закладі у Херсоні. Ворожий снаряд влучив у дах.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько у Telegram 18 січня.
Обстріл Херсона
"Російські окупанти продовжують тероризувати мирних херсонців. Під чергові ворожі удари потрапили заклади соціальної сфери", — йдеться у повідомленні.
За словами Шанька, пошкоджено один із навчальних закладів у Дніпровському районі. Ворожий снаряд влучив у дах, внаслідок чого вибито багато вікон.
Нагадаємо, 18 січня російські дрони атакували енергетику на Одещині. Вогонь спалахнув на одному з об’єктів, але обійшлося без жертв.
Загалом, цієї ночі понад 200 дронів РФ атакували Україну. Сили ППО знищили більшість цілей, однак зафіксовані влучання та падіння уламків у низці регіонів.
