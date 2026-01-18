Обстріл Херсона — росіяни вдарили по навчальному закладі

Наслідки удару по Херсону. Фото: t.me/kherson_miskrada

Російські війська вдарили по навчальному закладі у Херсоні. Ворожий снаряд влучив у дах.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько у Telegram 18 січня.

Обстріл Херсона

"Російські окупанти продовжують тероризувати мирних херсонців. Під чергові ворожі удари потрапили заклади соціальної сфери", — йдеться у повідомленні.

Наслідки удару по Херсону. Фото: t.me/kherson_miskrada

Обстріл навчального закладу у Херсоні. Фото: t.me/kherson_miskrada

Наслідки обстрілі Херсону. Фото: t.me/kherson_miskrada

За словами Шанька, пошкоджено один із навчальних закладів у Дніпровському районі. Ворожий снаряд влучив у дах, внаслідок чого вибито багато вікон.

Нагадаємо, 18 січня російські дрони атакували енергетику на Одещині. Вогонь спалахнув на одному з об’єктів, але обійшлося без жертв.

Загалом, цієї ночі понад 200 дронів РФ атакували Україну. Сили ППО знищили більшість цілей, однак зафіксовані влучання та падіння уламків у низці регіонів.