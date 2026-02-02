Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Россияне придумали новый способ маскировки — детали от военного

Россияне придумали новый способ маскировки — детали от военного

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 12:59
Оккупанты на фронте используют маскировочные халаты пингвины
Маскировка российского оккупанта. Фото: кадр из видео

Начальник пункта управления ПБС KRAKEN 1654 Даниил Положухно рассказал, что российские оккупанты придумали новый способ маскировки. Речь идет о маскировочных халатах-"пингвинах".

Об этом Даниил Положухно рассказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 2 февраля.

Реклама
Читайте также:

Маскировка оккупантов на фронте

Положухно рассказал, что из-за морозов интенсивность боевых действий уменьшилась на 5-10%. В то же время враг продолжает проводить свою наступательную операцию.

"Несмотря на большие морозы, противник все равно продолжает отправлять свою пехоту. Они находят новые-новые возможности какой-то маскировки. Думают, что это эффективно, пытаются это использовать. Один из примеров то, что все уже видели, пожалуй, все эти видео с, так называемыми пингвинами. Это такие определенные маскировочные халаты, которые противник использует. В районе Лимана это уже есть определенные случаи", — отметил военный.

По его словам, противник продолжает маскироваться, перемещаться, пытается проводить инфильтрацию, несмотря на значительные морозы.

Ситуация на Харьковщине

Положухно говорит, что враг продолжает повышать свою комплектацию подразделений.

"Как раз в районе Боровой противник постоянно пытается севернее Боровой использовать так называемую трубу "Союз". Они пытаются проделывать новые так называемые проходы в этой трубе, отверстия пытаются делать. Но, в принципе, это все предсказуемо, определенные контрмеры проводятся постоянно. То есть, они у той трубы постоянно и остаются после того, как выходят", — добавил военный.

Напомним, The New York Times писало, почему российский диктатор Владимир Путин так стремится захватить Донецкую область.

А в США заявили, что в ближайшие дни станет известно, смогут ли Украина и Россия решить территориальный вопрос.

война Украина Харьковская область оккупанты Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации