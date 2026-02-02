Оккупанты на фронте используют маскировочные халаты пингвины

Россияне придумали новый способ маскировки — детали от военного
Начальник пункта управления ПБС KRAKEN 1654 Даниил Положухно рассказал, что российские оккупанты придумали новый способ маскировки. Речь идет о маскировочных халатах-"пингвинах".
Об этом Даниил Положухно рассказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 2 февраля.
Маскировка оккупантов на фронте
Положухно рассказал, что из-за морозов интенсивность боевых действий уменьшилась на 5-10%. В то же время враг продолжает проводить свою наступательную операцию.
"Несмотря на большие морозы, противник все равно продолжает отправлять свою пехоту. Они находят новые-новые возможности какой-то маскировки. Думают, что это эффективно, пытаются это использовать. Один из примеров то, что все уже видели, пожалуй, все эти видео с, так называемыми пингвинами. Это такие определенные маскировочные халаты, которые противник использует. В районе Лимана это уже есть определенные случаи", — отметил военный.
По его словам, противник продолжает маскироваться, перемещаться, пытается проводить инфильтрацию, несмотря на значительные морозы.
Ситуация на Харьковщине
Положухно говорит, что враг продолжает повышать свою комплектацию подразделений.
"Как раз в районе Боровой противник постоянно пытается севернее Боровой использовать так называемую трубу "Союз". Они пытаются проделывать новые так называемые проходы в этой трубе, отверстия пытаются делать. Но, в принципе, это все предсказуемо, определенные контрмеры проводятся постоянно. То есть, они у той трубы постоянно и остаются после того, как выходят", — добавил военный.
