Окупанти на фронті використовують маскувальні халати пінгвіни

Маскування російського окупанта. Фото: кадр з відео

Начальник пункту управління ПБС KRAKEN 1654 Данило Положухно розповів, що російські окупанти вигадали новий спосіб маскування. Йдеться про маскувальні халати-"пінгвіни".

Про це Данило Положухно розповів в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 2 лютого.

Маскування окупантів на фронті

Положухно розповів, що через морози інтенсивність бойових дій зменшилася на 5-10%. Водночас ворог продовжує проводити свою наступальну операцію.

"Не дивлячись на великі морози, противник все одно продовжує відправляти свою піхоту. Вони знаходять нові-нові можливості якогось маскування. Думають, що це ефективно, намагаються це використовувати. Одне з прикладів те, що всі вже бачили, мабуть, всі ці відео з, так званими пінгвінами. Це такі певні маскувальні халати, котрі противник використовує. В районі Лиману це вже є певні випадки", — зазначив військовий.

За його словами, противник продовжує маскуватися, переміщуватись, намагається проводити інфільтрацію, не дивлячись на значні морози.

Ситуація на Харківщини

Положухно каже, що ворог продовжує підвищувати свою комплектацію підрозділів.

"Якраз в районі Борової противник постійно намагається північніше Борової використовувати так звану трубу "Союз". Вони намагаються пророблювати нові так звані проходи в цій трубі, отвори намагаються робити. Але, в принципі, це все передбачувано, певні контрміри проводяться постійно. Тобто, вони біля тої труби постійно і залишаються після того, як виходять", — додав військовий.

