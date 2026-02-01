Повне захоплення Донеччини дасть Путіну шанс на нове вторгення

Володимир Путін. Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін прагне захопити всю територію Донецької області. Це створить йому хорошу позицію для початку нового вторгнення в Україну, якщо мирна угода провалиться.

Про це повідомляє The New York Times у неділю, 1 лютого.

Важливість Донецької області

Донецька область з 2014 року має для Кремля особливе символічне значення. Москва будувала свою пропаганду навколо "захисту" Донеччини та Луганщини. Збереження Україною контролю над частиною регіону може суттєво підірвати авторитет російського диктатора Путіна серед провоєнних націоналістів.

Частина Донецької області, що перебуває під контролем України, має важливе символічне значення, зокрема йдеться про місто Словʼянськ. Невдалі спроби Росії захопити населений пункт ускладнює для Кремля формування наративу "перемоги".

Ця територія є однією з найбільш укріплених ділянок фронту, адже оборонні споруди тут зведені ще у 2014 році.

Аналітики наголошують, що втрата територій зробить Україну більш вразливою до будь-якої майбутньої російської атаки. Це створить хорошу позицію РФ для початку нового вторгнення, якщо мирна угода провалиться.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський назвав питання, якими Україна не поступиться Росії.

Раніше у Росії лунали заяви про те, що "вихід українських військ з території Донбасу є ключовою умовою будь-якого врегулювання".