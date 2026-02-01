Полный захват Донецкой области даст Путину шанс на новое вторжение

Владимир Путин. Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин стремится захватить всю территорию Донецкой области. Это создаст ему хорошую позицию для начала нового вторжения в Украину, если мирное соглашение провалится.

Об этом сообщает The New York Times в воскресенье, 1 февраля.

Важность Донецкой области

Донецкая область с 2014 года имеет для Кремля особое символическое значение. Москва строила свою пропаганду вокруг "защиты" Донеччины и Луганщины. Сохранение Украиной контроля над частью региона может существенно подорвать авторитет российского диктатора Путина среди провоенных националистов.

Часть Донецкой области, находящаяся под контролем Украины, имеет важное символическое значение, в частности речь идет о городе Славянск. Неудачные попытки России захватить населенный пункт усложняет для Кремля формирование нарратива "победы".

Эта территория является одним из самых укрепленных участков фронта, ведь оборонительные сооружения здесь возведены еще в 2014 году.

Аналитики отмечают, что потеря территорий сделает Украину более уязвимой к любой будущей российской атаке. Это создаст хорошую позицию РФ для начала нового вторжения, если мирное соглашение провалится.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский назвал вопросы, которыми Украина не уступит России.

Ранее в России звучали заявления о том, что "выход украинских войск с территории Донбасса является ключевым условием любого урегулирования".