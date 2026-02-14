Видео
Главная Армия Россияне повредили все электростанции в Украине, — Зеленский

Россияне повредили все электростанции в Украине, — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 13:23
Обстрелы энергетики — РФ повредила все электростанции в Украине
Срочная новость

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине нет ни одной электростанции, которую бы не повредили российские удары. У нас нет достаточно ракет для противовоздушной обороны.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

Читайте также:

Обстрелы энергетики Украины

"Нет ни одной электростанции в Украине, которую бы не повредили российские удары. Но мы до сих пор производим электроэнергию, благодаря нашим людям. И сохранили нашу систему благодаря физической защите наших объектов, благодаря всем, кто помогает нам с ПВО", — сказал Зеленский.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский обстрелы энергосистема война в Украине свет Мюнхенская конференция безопасности 2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
