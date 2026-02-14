Обстрелы энергетики — РФ повредила все электростанции в Украине

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине нет ни одной электростанции, которую бы не повредили российские удары. У нас нет достаточно ракет для противовоздушной обороны.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

Обстрелы энергетики Украины

"Нет ни одной электростанции в Украине, которую бы не повредили российские удары. Но мы до сих пор производим электроэнергию, благодаря нашим людям. И сохранили нашу систему благодаря физической защите наших объектов, благодаря всем, кто помогает нам с ПВО", — сказал Зеленский.

