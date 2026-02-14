Обстріли енергетики — РФ пошкодила усі електростанції в Україні

Росіяни пошкодили усі електростанції в Україні, — Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні немає жодної електростанції, яку б не пошкодили російські удари. У нас немає достатньо ракет для протиповітряної оборони.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого.
Обстріли енергетики України
"Немає жодної електростанції в Україні, яку б не пошкодили російські удари. Але ми досі виробляємо електроенергію, завдяки нашим людям. І зберегли нашу систему завдяки фізичному захисту наших об'єктів, завдяки всім, хто допомагає нам із ППО", — сказав Зеленський.
Він розповів, що кожної ночі ми стикаємося з не менше ніж сотнею "Шахедів", іноді 400-500. Близько 90% з них протиповітряна оборона збиває.
"З поміж інших інструментів ми використовуємо різні типи перехоплювачів, і що ви бачите зараз, це реальні відео цих перехоплень. Разом з нашими партнерами ми виробляємо більше і більше їх щодня, і ми досягнемо моменту, коли ми виробимо достатньо-достатньо, щоб зробити "Шахеди" незначними для Росії. Але ключові слова тут, разом, разом з партнерами", — зазначив президент.
Також він продемонстрував, як Росія масовано б'є по Україні. За його словами, ракети ППО, які Україна отримала в неділю, були використані вже в четвер.
Нагадаємо, у Мюнхені Зеленський також розповів про критичну ситуацію з ракетами для ППО. Інколи їх завозять прямо перед ударами.
Крім того, президент назвав наслідки затяжної війни. Вони стають більше небезпечними, як і еволюція зброї.
