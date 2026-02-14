Обстріли енергетики — РФ пошкодила усі електростанції в Україні

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні немає жодної електростанції, яку б не пошкодили російські удари. У нас немає достатньо ракет для протиповітряної оборони.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого.

Обстріли енергетики України

"Немає жодної електростанції в Україні, яку б не пошкодили російські удари. Але ми досі виробляємо електроенергію, завдяки нашим людям. І зберегли нашу систему завдяки фізичному захисту наших об'єктів, завдяки всім, хто допомагає нам із ППО", — сказав Зеленський.

Він розповів, що кожної ночі ми стикаємося з не менше ніж сотнею "Шахедів", іноді 400-500. Близько 90% з них протиповітряна оборона збиває.

"З поміж інших інструментів ми використовуємо різні типи перехоплювачів, і що ви бачите зараз, це реальні відео цих перехоплень. Разом з нашими партнерами ми виробляємо більше і більше їх щодня, і ми досягнемо моменту, коли ми виробимо достатньо-достатньо, щоб зробити "Шахеди" незначними для Росії. Але ключові слова тут, разом, разом з партнерами", — зазначив президент.

Також він продемонстрував, як Росія масовано б'є по Україні. За його словами, ракети ППО, які Україна отримала в неділю, були використані вже в четвер.

Нагадаємо, у Мюнхені Зеленський також розповів про критичну ситуацію з ракетами для ППО. Інколи їх завозять прямо перед ударами.

Крім того, президент назвав наслідки затяжної війни. Вони стають більше небезпечними, як і еволюція зброї.