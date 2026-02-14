Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Росіяни пошкодили усі електростанції в Україні, — Зеленський

Росіяни пошкодили усі електростанції в Україні, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 13:23
Обстріли енергетики — РФ пошкодила усі електростанції в Україні
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні немає жодної електростанції, яку б не пошкодили російські удари. У нас немає достатньо ракет для протиповітряної оборони.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого.

Реклама
Читайте також:

Обстріли енергетики України

"Немає жодної електростанції в Україні, яку б не пошкодили російські удари. Але ми досі виробляємо електроенергію, завдяки нашим людям. І зберегли нашу систему завдяки фізичному захисту наших об'єктів, завдяки всім, хто допомагає нам із ППО", — сказав Зеленський.

Він розповів, що кожної ночі ми стикаємося з не менше ніж сотнею "Шахедів", іноді 400-500. Близько 90% з них протиповітряна оборона збиває. 

"З поміж інших інструментів ми використовуємо різні типи перехоплювачів, і що ви бачите зараз, це реальні відео цих перехоплень. Разом з нашими партнерами ми виробляємо більше і більше їх щодня, і ми досягнемо моменту, коли ми виробимо достатньо-достатньо, щоб зробити "Шахеди" незначними для Росії. Але ключові слова тут, разом, разом з партнерами", — зазначив президент. 

Також він продемонстрував, як Росія масовано б'є по Україні. За його словами, ракети ППО, які Україна отримала в неділю, були використані вже в четвер. 

Нагадаємо, у Мюнхені Зеленський також розповів про критичну ситуацію з ракетами для ППО. Інколи їх завозять прямо перед ударами.

Крім того, президент назвав наслідки затяжної війни. Вони стають більше небезпечними, як і еволюція зброї. 

Володимир Зеленський обстріли енергосистема війна в Україні світло Мюнхенська безпекова конференція 2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації