Головна Армія РФ отримує небезпечні ресурси — Зеленський назвав наслідки затяжної війни

РФ отримує небезпечні ресурси — Зеленський назвав наслідки затяжної війни

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 13:16
Війна в Україні — Зеленський назвав наслідки затяжного конфлікту
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент України Володимир Зеленський заявив, чим довше триває війна, тим більше ресурсів отримує агресор.  За його словами, наслідки стають більше небезпечними, як і еволюція зброї та російського диктатора Володимира Путіна. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого.

Читайте також:

Наслідки затяжної війни

"Чим довше триває війна, тим більше ресурсів отримує агресор, тим більш небезпечні наслідки, і тим більш небезпечною стає еолюція зброї, еволюція війни і еволюція Путіна", — сказав президент.

Він додав, що хоче, аби світові лідери запитали себе, чи готові вони не лише до викликів війни, але також до постійних спроб переконати світ, що це боротьба за захист інтересів своєї країни. За словами Зеленського, Україна робить це кожного дня. 

Також він наголосив, що наша держава зробить все, аби наступні переговори були успішними. Так, ми на постійному зв'язку з представниками США. 

Нагадаємо, Зеленський також пояснив, чому Путін не йде на перемир'я. За його словами, він не може уявити життя без влади.

Також президент заявив, що нафтові танкери Росії досі є гаманцем для Кремля. Вони досі вільно ходять вздовж європейських узбереж. 

Володимир Зеленський зброя війна в Україні фронт Мюнхенська безпекова конференція 2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
