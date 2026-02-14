Видео
Україна
Видео

РФ получает опасные ресурсы — Зеленский назвал последствия затяжной войны

РФ получает опасные ресурсы — Зеленский назвал последствия затяжной войны

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 13:16
Война в Украине — Зеленский назвал последствия затяжного конфликта
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, чем дольше длится война, тем больше ресурсов получает агрессор. По его словам, последствия становятся более опасными, как и эволюция оружия и российского диктатора Владимира Путина.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский оружие война в Украине фронт Мюнхенская конференция безопасности 2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
