Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Россияне обстреляли Днепр — повреждены здания и троллейбусы

Россияне обстреляли Днепр — повреждены здания и троллейбусы

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 13:12
Обстрел Днепра 7 февраля — россияне ударил по коммунальному предприятию
Поврежденный троллейбус после обстрелов. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские войска в ночь на 7 февраля обстреливали Днепр и область ударными дронами. В городе есть повреждения на территории коммунального предприятия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

Реклама
Читайте также:

Обстрел Днепра 7 февраля

Ганжа рассказал, что в результате атаки на Днепр в городе повреждены здания, троллейбусы и другой транспорт.

Обстріл Дніпра 7 лютого
Поврежденный трамвай после обстрелов. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Удар по Дніпру 7 лютого
Последствия обстрела Днепра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Кроме того, армия РФ ударила по Петропавловской, Межевской и Раевской громадах, что на Синельниковщине. Под ударом было и само Синельниково. Пострадала 68-летняя женщина, но она будет лечиться амбулаторно. Также повреждены три частных дома, здание пожарного подразделения, автомобиль, газопровод.

В то же время Никопольщину враг обстрелял из артиллерии. Там под огнем россиян оказались Червоногригорьевская и Марганецкая бригады.

Напомним, 7 февраля российские войска ударили по Бурштынской и Добротворской ТЭС. Враг совершил очередную массированную атаку на энергетические объекты.

Кроме того, армия РФ атаковала жилой дом в Ровенской области. На месте работают соответствующие службы, известно о раненых.

Днепропетровская область обстрелы война в Украине Россия троллейбусы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации