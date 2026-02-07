Обстрел Днепра 7 февраля — россияне ударил по коммунальному предприятию

Поврежденный троллейбус после обстрелов. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские войска в ночь на 7 февраля обстреливали Днепр и область ударными дронами. В городе есть повреждения на территории коммунального предприятия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

Обстрел Днепра 7 февраля

Ганжа рассказал, что в результате атаки на Днепр в городе повреждены здания, троллейбусы и другой транспорт.

Поврежденный трамвай после обстрелов. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия обстрела Днепра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Кроме того, армия РФ ударила по Петропавловской, Межевской и Раевской громадах, что на Синельниковщине. Под ударом было и само Синельниково. Пострадала 68-летняя женщина, но она будет лечиться амбулаторно. Также повреждены три частных дома, здание пожарного подразделения, автомобиль, газопровод.

В то же время Никопольщину враг обстрелял из артиллерии. Там под огнем россиян оказались Червоногригорьевская и Марганецкая бригады.

Напомним, 7 февраля российские войска ударили по Бурштынской и Добротворской ТЭС. Враг совершил очередную массированную атаку на энергетические объекты.

Кроме того, армия РФ атаковала жилой дом в Ровенской области. На месте работают соответствующие службы, известно о раненых.