Обстрел Днепра 7 февраля — россияне ударил по коммунальному предприятию

Россияне обстреляли Днепр — повреждены здания и троллейбусы
Российские войска в ночь на 7 февраля обстреливали Днепр и область ударными дронами. В городе есть повреждения на территории коммунального предприятия.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.
Обстрел Днепра 7 февраля
Ганжа рассказал, что в результате атаки на Днепр в городе повреждены здания, троллейбусы и другой транспорт.
Кроме того, армия РФ ударила по Петропавловской, Межевской и Раевской громадах, что на Синельниковщине. Под ударом было и само Синельниково. Пострадала 68-летняя женщина, но она будет лечиться амбулаторно. Также повреждены три частных дома, здание пожарного подразделения, автомобиль, газопровод.
В то же время Никопольщину враг обстрелял из артиллерии. Там под огнем россиян оказались Червоногригорьевская и Марганецкая бригады.
Напомним, 7 февраля российские войска ударили по Бурштынской и Добротворской ТЭС. Враг совершил очередную массированную атаку на энергетические объекты.
Кроме того, армия РФ атаковала жилой дом в Ровенской области. На месте работают соответствующие службы, известно о раненых.
