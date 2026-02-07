Обстрел Ровенской области 7 февраля — РФ ударила по жилому дому

Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Армия РФ 7 февраля ударила по жилому дому в Ровенской области. На месте работают соответствующие службы, известно о раненых.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Ровенской ОВА Александра Коваля.

Обстрелы Ровенской области 7 февраля

Коваль рассказал, что есть попадание в многоквартирный жилой дом в Ровенской области.

"Вместе со всеми соответствующими службами нахожусь на месте происшествия. Подробности позже", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Александра Коваля

В то же время ранее глава ОВА сообщал, что в регионе есть повреждения жилых домов и критической инфраструктуры.

По предварительной информации, два человека получили ранения. Также в области есть обесточивание и могут возникать проблемы с водоснабжением.

"Провел срочное заседание областной ТЭБ и ЧС. Дал ряд поручений главам общин. В частности, задействовать все возможные альтернативные источники электроснабжения", — отметил Александр Коваль.

Скриншот сообщения Александра Коваля

Напомним, 7 февраля в большинстве регионов аварийные отключения. Россияне совершили очередную массированную атаку на объекты энергосистемы Украины.

Денис Шмыгаль рассказал, что враг атаковал Бурштынскую и Добротворскую ТЭС. Под ударом россиян также были подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ.