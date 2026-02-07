Обстріл Рівненщини 7 лютого — РФ вдарила по житловому будинку

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Армія РФ 7 лютого вдарила по житловому будинку у Рівненській області. На місці працюють відповідні служби, відомо про поранених.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Рівненської ОВА Олександра Коваля.

Обстріли Рівненської області 7 лютого

Коваль розповів, що є влучання у багатоквартирний житловий будинок у Рівненській області.

"Разом з усіма відповідними службами перебуваю на місці події. Подробиці згодом", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Олександра Коваля

Водночас раніше очільник ОВА повідомляв, що в регіоні є ушкодження житлових будинків та критичної інфраструктури.

За попередньою інформацією, двоє людей отримали поранення. Також в області є знеструмлення та можуть виникати проблеми з водопостачанням.

"Провів термінове засідання обласної ТЕБ і НС. Дав низку доручень головам громад. Зокрема, задіяти усі можливі альтернативні джерела електропостачання", — зазначив Олександр Коваль.

Скриншот допису Олександра Коваля

Нагадаємо, 7 лютого у більшості регіонів аварійні відключення. Росіяни здійснили чергову масовану атаку на об'єкти енергосистеми України.

Денис Шмигаль розповів, що ворог атакував Бурштинську та Добротвірську ТЕС. Під ударом росіян також були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ.