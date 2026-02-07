Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Росіяни вдарили по житловому будинку на Рівненщині — деталі від ОВА

Росіяни вдарили по житловому будинку на Рівненщині — деталі від ОВА

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 09:34
Обстріл Рівненщини 7 лютого — РФ вдарила по житловому будинку
Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Армія РФ 7 лютого вдарила по житловому будинку у Рівненській області. На місці працюють відповідні служби, відомо про поранених.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Рівненської ОВА Олександра Коваля. 

Реклама
Читайте також:

Обстріли Рівненської області 7 лютого

Коваль розповів, що є влучання у багатоквартирний житловий будинок у Рівненській області. 

"Разом з усіма відповідними службами перебуваю на місці події. Подробиці згодом", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Рівненської області 7 лютого
Скриншот допису Олександра Коваля

 Водночас раніше очільник ОВА повідомляв, що в регіоні є ушкодження житлових будинків та критичної інфраструктури.

За попередньою інформацією, двоє людей отримали поранення. Також в області є знеструмлення та можуть виникати проблеми з водопостачанням. 

"Провів термінове засідання обласної ТЕБ і НС. Дав низку доручень головам громад. Зокрема, задіяти усі можливі альтернативні джерела електропостачання", — зазначив Олександр Коваль. 

Атака на Рівненську область 7 лютого
Скриншот допису Олександра Коваля

Нагадаємо, 7 лютого у більшості регіонів аварійні відключення. Росіяни здійснили чергову масовану атаку на об'єкти енергосистеми України. 

Денис Шмигаль розповів, що ворог атакував Бурштинську та Добротвірську ТЕС. Під ударом росіян також були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ.

Рівненська область обстріли ракети будинок війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації