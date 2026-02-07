Обстріл Дніпра 7 лютого — росіяни вдарив по комунальному підприємсту

Пошкоджений тролейбус після обстрілів. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські війська у ніч проти 7 лютого обстрілювали Дніпро та область ударними дронами. В місті є пошкодження на території комунального підприємства.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Обстріл Дніпра 7 лютого

Ганжа розповів, що внаслідок атаки на Дніпро в місті пошкоджені будівлі, тролейбуси та інший транспорт.

Пошкоджений трамвай після обстрілів. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілу Дніпра. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Крім того, армія РФ вдарила по Петропавлівській, Межівській і Раївській громадах, що на Синельниківщині. Під ударом було і саме Синельникове. Постраждала 68-річна жінка, але вона лікуватиметься амбулаторно. Також пошкоджено три приватні оселі, будівля пожежного підрозділу, авто, газогін.

Водночас Нікопольщину ворог обстріляв з артилерії. Там під вогнем росіян опинилися Червоногригорівська та Марганецька бригади.

Нагадаємо, 7 лютого російські війська вдарили по Бурштинській та Добротвірській ТЕС. Ворог здійснив чергову масовану атаку на енергетичні об'єкти.

Крім того, армія РФ атакувала житловий будинок на Рівненщині. На місці працюють відповідні служби, відомо про поранених.