Россияне обстреляли Запорожье — есть разрушения

Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Армия РФ за последние сутки нанесла 460 ударов по Запорожской области. В результате обстрелов есть повреждения жилья, хозяйственных построек, техники и объектов инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram 28 ноября.

Обстрелы Запорожской области за последние сутки

Федоров рассказал, что за последние сутки оккупанты нанесли девять авиаударов по Веселянке, Григоровке, Новому Полю, Гуляйполю, Зализничному, Терноватому и Воздвижевке.

Кроме того, враг использовал для атаки 227 БПЛА различной модификации. Армия РФ атаковала ими Кушугум, Червоноднепровку, Степногорск, Приморское, Степное, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне, Солодкое, Затишье, Варваровку и Доброполье.

Еще шесть обстрелов из РСЗО оккупанты нанесли по территории Степного, Гуляйполя, Новоандреевки, Варваровки и Доброполья.

А по территории Степногорска, Приморского, Степного, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Затишья, Сладкого, Варваровки и Доброполья российские войска нанесли 218 артиллерийских ударов.

В результате атак поступило 44 сообщения о повреждениях жилья, хозяйственных построек, техники и объектов инфраструктуры.

Напомним, 27 ноября оккупанты атаковали жилой дом на Харьковщине. Два человека получили ранения.

Кроме того, враг ударил по Днепропетровской области. В результате ударов вспыхнули магазин, пристройка к дому, летняя кухня, гараж, авто и беседка.