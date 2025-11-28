Россияне обстреляли Запорожье — есть разрушения

Россияне более 450 раз ударили по Запорожью — есть разрушения
Армия РФ за последние сутки нанесла 460 ударов по Запорожской области. В результате обстрелов есть повреждения жилья, хозяйственных построек, техники и объектов инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram 28 ноября.
Обстрелы Запорожской области за последние сутки
Федоров рассказал, что за последние сутки оккупанты нанесли девять авиаударов по Веселянке, Григоровке, Новому Полю, Гуляйполю, Зализничному, Терноватому и Воздвижевке.
Кроме того, враг использовал для атаки 227 БПЛА различной модификации. Армия РФ атаковала ими Кушугум, Червоноднепровку, Степногорск, Приморское, Степное, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне, Солодкое, Затишье, Варваровку и Доброполье.
Еще шесть обстрелов из РСЗО оккупанты нанесли по территории Степного, Гуляйполя, Новоандреевки, Варваровки и Доброполья.
А по территории Степногорска, Приморского, Степного, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Затишья, Сладкого, Варваровки и Доброполья российские войска нанесли 218 артиллерийских ударов.
В результате атак поступило 44 сообщения о повреждениях жилья, хозяйственных построек, техники и объектов инфраструктуры.
Напомним, 27 ноября оккупанты атаковали жилой дом на Харьковщине. Два человека получили ранения.
Кроме того, враг ударил по Днепропетровской области. В результате ударов вспыхнули магазин, пристройка к дому, летняя кухня, гараж, авто и беседка.
