Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Росіяни понад 450 разів вдарили по Запоріжжю — є руйнування

Росіяни понад 450 разів вдарили по Запоріжжю — є руйнування

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 08:12
Росіяни обстріляли Запоріжжя — є руйнування
Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Армія РФ упродовж останньої доби завдала 460 ударів по Запорізькій області. Внаслідок обстрілів є пошкодження житла, господарчих споруд, техніки та об’єктів інфраструктури.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram 28 листопада. 

Реклама
Читайте також:

Обстріли Запорізької області за останню добу

Федоров розповів, що за останню добу окупанти завдали дев'ять авіаударів по Веселянці, Григорівці, Новому Полю, Гуляйполю, Залізничному, Тернуватому та Воздвижівці.

Крім того, ворог використав для атаки 227 БпЛА різної модифікації. Армія РФ атакувала ними Кушугум, Червонодніпровку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Солодке, Затишшя, Варварівку та Добропілля.

Ще шість обстрілів з РСЗВ окупанти завдали по території Степового, Гуляйполя, Новоандріївки, Варварівки та Добропілля.

А по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Затишшя, Солодкого, Варварівки та Добропілля російські війська завдали 218 артилерійських ударів. 

В результаті атак надійшло 44 повідомлення про пошкодження житла, господарських споруд, техніки та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, 27 листопада окупанти атакували житловий будинок на Харківщині. Двоє людей отримали поранення.

Крім того, ворог вдарив по Дніпропетровській області. Внаслідок ударів спалахнули магазин, прибудова до будинку, літня кухня, гараж, авто та альтанка.

Запорізька область обстріли Іван Федоров війна в Україні руйнування
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації