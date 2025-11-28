Росіяни обстріляли Запоріжжя — є руйнування

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Армія РФ упродовж останньої доби завдала 460 ударів по Запорізькій області. Внаслідок обстрілів є пошкодження житла, господарчих споруд, техніки та об’єктів інфраструктури.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram 28 листопада.

Обстріли Запорізької області за останню добу

Федоров розповів, що за останню добу окупанти завдали дев'ять авіаударів по Веселянці, Григорівці, Новому Полю, Гуляйполю, Залізничному, Тернуватому та Воздвижівці.

Крім того, ворог використав для атаки 227 БпЛА різної модифікації. Армія РФ атакувала ними Кушугум, Червонодніпровку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Солодке, Затишшя, Варварівку та Добропілля.

Ще шість обстрілів з РСЗВ окупанти завдали по території Степового, Гуляйполя, Новоандріївки, Варварівки та Добропілля.

А по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Затишшя, Солодкого, Варварівки та Добропілля російські війська завдали 218 артилерійських ударів.

В результаті атак надійшло 44 повідомлення про пошкодження житла, господарських споруд, техніки та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, 27 листопада окупанти атакували житловий будинок на Харківщині. Двоє людей отримали поранення.

Крім того, ворог вдарив по Дніпропетровській області. Внаслідок ударів спалахнули магазин, прибудова до будинку, літня кухня, гараж, авто та альтанка.