Российский обстрел Запорожья 8 декабря — оккупанты ранили семь человек

Россияне атаковали Запорожье и ранили людей — фото последствий
Российские оккупанты в понедельник, 8 декабря, атаковали Запорожье. В результате обстрелов ранения получили семь человек.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
Российский обстрел Запорожья 8 декабря
Один из ударов захватчиков пришелся по промышленной инфраструктуре Запорожья. Федоров отметил, что ранения получили семь человек. Сейчас медики оказывают им всю неотложную помощь.
Напомним, 7 декабря российские оккупанты атаковали Донецкую область. В результате обстрела погибли четыре человека.
Кроме того, захватчики атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией. Оккупанты убили мужчину и ранили пятерых человек.
