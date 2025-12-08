Видео
Главная Армия Россияне атаковали Запорожье и ранили людей — фото последствий

Россияне атаковали Запорожье и ранили людей — фото последствий

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 14:23
Российский обстрел Запорожья 8 декабря — оккупанты ранили семь человек
Последствия российского обстрела Запорожья. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские оккупанты в понедельник, 8 декабря, атаковали Запорожье. В результате обстрелов ранения получили семь человек.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

Читайте также:

Российский обстрел Запорожья 8 декабря

Один из ударов захватчиков пришелся по промышленной инфраструктуре Запорожья. Федоров отметил, что ранения получили семь человек. Сейчас медики оказывают им всю неотложную помощь.

Обстріл Запоріжжя 8 грудня
Последствия обстрела Запорожья. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Російський обстріл Запоріжжя 8 грудня
Удар России по Запорожью 8 декабря. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Атака Росії на Запоріжжя 8 грудня
Обстрел Запорожья 8 декабря. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Удар Росії по Запоріжжю 8 грудня
Последствия обстрела Запорожья. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Наслідки російського удару по Запоріжжю 9 грудня
Выбитые окна в результате обстрела Запорожья. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
null
Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, 7 декабря российские оккупанты атаковали Донецкую область. В результате обстрела погибли четыре человека.

Кроме того, захватчики атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией. Оккупанты убили мужчину и ранили пятерых человек.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
