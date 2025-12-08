Российский обстрел Запорожья 8 декабря — оккупанты ранили семь человек

Последствия российского обстрела Запорожья. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские оккупанты в понедельник, 8 декабря, атаковали Запорожье. В результате обстрелов ранения получили семь человек.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Российский обстрел Запорожья 8 декабря

Один из ударов захватчиков пришелся по промышленной инфраструктуре Запорожья. Федоров отметил, что ранения получили семь человек. Сейчас медики оказывают им всю неотложную помощь.

Последствия обстрела Запорожья. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Удар России по Запорожью 8 декабря. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Обстрел Запорожья 8 декабря. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Последствия обстрела Запорожья. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Выбитые окна в результате обстрела Запорожья. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, 7 декабря российские оккупанты атаковали Донецкую область. В результате обстрела погибли четыре человека.

Кроме того, захватчики атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией. Оккупанты убили мужчину и ранили пятерых человек.