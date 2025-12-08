Відео
Головна Армія Росіяни атакували Запоріжжя та поранили людей — фото наслідків

Росіяни атакували Запоріжжя та поранили людей — фото наслідків

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 14:23
Російський обстріл Запоріжжя 8 грудня — окупанти поранили сім людей
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські окупанти у понеділок, 8 грудня, атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу поранення отримали семеро людей.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Читайте також:

Російський обстріл Запоріжжя 8 грудня

Один з ударів загарбників припав по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Федоров зазначив, що поранення отримали семеро людей. Наразі медики надають їм всю невідкладну допомогу.

Обстріл Запоріжжя 8 грудня
Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Російський обстріл Запоріжжя 8 грудня
Удар Росії по Запоріжжю 8 грудня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Атака Росії на Запоріжжя 8 грудня
Обстріл Запоріжжя 8 грудня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Удар Росії по Запоріжжю 8 грудня
Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Наслідки російського удару по Запоріжжю 9 грудня
Вибиті вікна внаслідок обстрілу Запоріжжя. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
null
Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 грудня російські окупанти атакували Донецьку область. Внаслідок обстрілу загинули четверо людей.

Крім того, загарбники атакували Дніпропетровську область дронами та артилерією. Окупанти вбили чоловіка та поранили пʼятьох людей.

війна Запоріжжя Україна обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
