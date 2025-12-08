Російський обстріл Запоріжжя 8 грудня — окупанти поранили сім людей

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські окупанти у понеділок, 8 грудня, атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу поранення отримали семеро людей.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Російський обстріл Запоріжжя 8 грудня

Один з ударів загарбників припав по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Федоров зазначив, що поранення отримали семеро людей. Наразі медики надають їм всю невідкладну допомогу.

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Удар Росії по Запоріжжю 8 грудня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Обстріл Запоріжжя 8 грудня. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Вибиті вікна внаслідок обстрілу Запоріжжя. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 грудня російські окупанти атакували Донецьку область. Внаслідок обстрілу загинули четверо людей.

Крім того, загарбники атакували Дніпропетровську область дронами та артилерією. Окупанти вбили чоловіка та поранили пʼятьох людей.