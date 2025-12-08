Російський обстріл Запоріжжя 8 грудня — окупанти поранили сім людей

Росіяни атакували Запоріжжя та поранили людей — фото наслідків
Дата публікації: 8 грудня 2025 14:23
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Російські окупанти у понеділок, 8 грудня, атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу поранення отримали семеро людей.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
Російський обстріл Запоріжжя 8 грудня
Один з ударів загарбників припав по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Федоров зазначив, що поранення отримали семеро людей. Наразі медики надають їм всю невідкладну допомогу.
Нагадаємо, 7 грудня російські окупанти атакували Донецьку область. Внаслідок обстрілу загинули четверо людей.
Крім того, загарбники атакували Дніпропетровську область дронами та артилерією. Окупанти вбили чоловіка та поранили пʼятьох людей.
