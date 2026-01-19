Видео
Россияне атаковали Украину дронами — сколько целей выпустили

Россияне атаковали Украину дронами — сколько целей выпустили

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 10:08
Обстрел Украины 19 января — сколько дронов сбила ПВО
Работа ППО. Фото: РБК-Украина

Российские войска в ночь на 19 января атаковали Украину ударными дронами. Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 12 локациях.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Обстрелы Украины 19 января

Этой ночью российские войска атаковали Украину 145 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов по направлениям. Враг осуществлял пуски из Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска (территория России) с Чауды (ВОТ Крым) и Донецка (ВОТ Украины).

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Обстріл України 19 січня
Результаты работы ПВО. Фото: Воздушные силы

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушная оборона сбила 126 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на пяти локациях.

Напомним, в ночь на 19 декабря дрон РФ попал в жилой дом в Одессе. В результате атаки пострадал один человек.

Также россияне почти 700 раз за сутки атаковали Запорожскую область. В результате этого три человека получили ранения.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
