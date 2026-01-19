Обстрел Украины 19 января — сколько дронов сбила ПВО

Россияне атаковали Украину дронами — сколько целей выпустили
Российские войска в ночь на 19 января атаковали Украину ударными дронами. Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 12 локациях.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Обстрелы Украины 19 января
Этой ночью российские войска атаковали Украину 145 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов по направлениям. Враг осуществлял пуски из Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска (территория России) с Чауды (ВОТ Крым) и Донецка (ВОТ Украины).
"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушная оборона сбила 126 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на пяти локациях.
Напомним, в ночь на 19 декабря дрон РФ попал в жилой дом в Одессе. В результате атаки пострадал один человек.
Также россияне почти 700 раз за сутки атаковали Запорожскую область. В результате этого три человека получили ранения.
Читайте Новини.LIVE!