Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия РФ почти 700 раз за сутки атаковала Запорожье — есть раненые

РФ почти 700 раз за сутки атаковала Запорожье — есть раненые

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 07:41
Обстрелы Запорожья 18 января — ранены три человека
Последствия обстрелов Запорожья. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские войска в течение суток 18 января нанесли 684 удара по 34 населенным пунктам Запорожской области. В результате этого три человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Обстрелы Запорожской области

Федоров рассказал, что за последние сутки россияне нанесли 19 авиаударов по Риздвянке, Таврическому, Зирнице, Желтой Круче, Гуляйполю, Зализничному, Верхней Терсе, Воздвижовке, Долинке, Гуляйпольскому и Свободе.

Еще 424 дрона различной модификации, по словам главы ОВА, атаковали Вольнянск, Нежинку, Украинку, Михайло-Лукашево, Степногорск, Приморское, Степное, Щербаки, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Святопетровку, Зеленое, Варваровку, Доброполье и Солодкое.

Еще шесть обстрелов враг совершил из РСЗО по территории Запорожья, Зализничного, Новоандреевки, Чаривного, Цветкового и Нового Запорожья.

Кроме того, оккупационные войска 235 раз ударили по 13 населенным пунктам из артиллерии. Иван Федоров сообщил, что сейчас поступило 43 сообщения о повреждении жилья и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 17 января РФ атаковала инфраструктуру в Запорожье. В результате вражеского удара возник пожар.

Кроме того, взрывы в Запорожье раздавались и 19 января. Враг атаковал город ударными дронами.

Запорожье Запорожская область обстрелы война в Украине Россия ранение
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации