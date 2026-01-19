Обстрелы Запорожья 18 января — ранены три человека

Последствия обстрелов Запорожья. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские войска в течение суток 18 января нанесли 684 удара по 34 населенным пунктам Запорожской области. В результате этого три человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Обстрелы Запорожской области

Федоров рассказал, что за последние сутки россияне нанесли 19 авиаударов по Риздвянке, Таврическому, Зирнице, Желтой Круче, Гуляйполю, Зализничному, Верхней Терсе, Воздвижовке, Долинке, Гуляйпольскому и Свободе.

Еще 424 дрона различной модификации, по словам главы ОВА, атаковали Вольнянск, Нежинку, Украинку, Михайло-Лукашево, Степногорск, Приморское, Степное, Щербаки, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Святопетровку, Зеленое, Варваровку, Доброполье и Солодкое.

Еще шесть обстрелов враг совершил из РСЗО по территории Запорожья, Зализничного, Новоандреевки, Чаривного, Цветкового и Нового Запорожья.

Кроме того, оккупационные войска 235 раз ударили по 13 населенным пунктам из артиллерии. Иван Федоров сообщил, что сейчас поступило 43 сообщения о повреждении жилья и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 17 января РФ атаковала инфраструктуру в Запорожье. В результате вражеского удара возник пожар.

Кроме того, взрывы в Запорожье раздавались и 19 января. Враг атаковал город ударными дронами.