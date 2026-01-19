Обстріли Запоріжжя 18 січня — поранено трьох людей

Наслідки обстрілів Запоріжжя. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська упродовж доби 18 січня завдали 684 удари по 34 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок цього троє людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Обстріли Запорізької області

Федоров розповів, що упродовж останньої доби росіяни завдали 19 авіаударів по Різдвянці, Таврійському, Зірниці, Жовтій Кручі, Гуляйполю, Залізничному, Верхній Терсі, Воздвижівці, Долинці, Гуляйпільському та Свободі.

Ще 424 дрони різної модифікації, за словами очільника ОВА, атакували Вільнянськ, Ніжинку, Українку, Михайло-Лукашеве, Степногірськ, Приморське, Степове, Щербаки, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Святопетрівку, Зелене, Варварівку, Добропілля та Солодке.

Ще шість обстрілів ворог здійснив з РСЗВ по території Запоріжжя, Залізничного, Новоандріївки, Чарівного, Цвіткового та Нового Запоріжжя.

Крім того, окупаційні війська 235 разів вдарили по 13 населених пунктах з артилерії. Іван Федоров повідомив, що наразі надійшло 43 повідомлення про пошкодження житла та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, у ніч проти 17 січня РФ атакувала інфраструктуру у Запоріжжі. Внаслідок ворожого удару виникла пожежа.

Крім того, вибухи у Запоріжжі лунали і 19 січня. Ворог атакував місто ударними дронами.