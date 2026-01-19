Відео
Відео

Росіяни атакували Україну дронами — скільки цілей випустили

Росіяни атакували Україну дронами — скільки цілей випустили

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 10:08
Обстріл України 19 січня — скільки дронів збила ППО
Робота ППО. Фото: РБК-Україна

Російські війська у ніч проти 19 січня атакували Україну ударними дронами. Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 12 локаціях.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

Читайте також:

Обстріли України 19 січня

Цієї ночі російські війська атакували Україну 145 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків. Ворог здійснював пуски з Курська, Орла, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська (територія Росії) з Чауди (ТОТ Крим) та Донецька (ТОТ України).

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні. 

Обстріл України 19 січня
Результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили 

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряна оборона збила 126 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на п'яти локаціях.

Нагадаємо, у ніч проти 19 грудня дрон РФ влучив у житловий будинок в Одесі. Внаслідок атаки постраждала одна людина.

Також росіяни майже 700 разів за добу атакували Запорізьку область. Внаслідок цього троє людей отримали поранення.

обстріли ППО дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
