Россияне атаковали Днепропетровщину: пострадал один человек
Российские войска 16 марта атаковали два района Днепропетровской области. В результате вражеских обстрелов один человек пострадал. Также есть поврежденные дома.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Обстрелы Днепропетровской области 16 марта
Ганжа рассказал, что россияне более десяти раз атаковали два района области артиллерией и беспилотниками. Так, оккупанты ударили по Никополю, Марганецкой и Покровской громадах. Там повреждены дома и пострадала 71-летняя женщина.
В то же время на Синельниковщине армия РФ попала по Васильковской и Петропавловской громадах. Там случились пожары в частных домах, хозяйственных постройках и агрофирме.
