Россияне атаковали Днепропетровщину: пострадал один человек

Дата публикации 16 марта 2026 08:54
Последствия обстрелов Днепропетровщины. Фото: ГСЧС

Российские войска 16 марта атаковали два района Днепропетровской области. В результате вражеских обстрелов один человек пострадал. Также есть поврежденные дома.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Ганжа рассказал, что россияне более десяти раз атаковали два района области артиллерией и беспилотниками. Так, оккупанты ударили по Никополю, Марганецкой и Покровской громадах. Там повреждены дома и пострадала 71-летняя женщина.

В то же время на Синельниковщине армия РФ попала по Васильковской и Петропавловской громадах. Там случились пожары в частных домах, хозяйственных постройках и агрофирме.

16 марта Россия ударила по Запорожью и обесточила более 7000 абонентов. Ремонтные бригады ждут возможности начать работы.

А 15 марта враг повредил жилые дома в Днепре. Один местный житель получил ранения, а в зданиях выбито почти полсотни окон.

Днепропетровская область обстрелы война в Украине
Карина Приходько
Карина Приходько
