Росіяни атакували Дніпропетровщину: постраждала одна людина

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини. Фото: ДСНС

Російські війська 16 березня атакували два райони Дніпропетровської області. Внаслідок ворожих обстріл однв людина постраждала. Також є пошкоджені оселі.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Реклама

Обстріли Дніпропетровської області 16 березня

Ганжа розповів, що росіяни понад десять разів атакували два райони області артилерією та безпілотниками. Так, окупанти вдарили по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах. Там пошкоджені оселі та постраждала 71-річна жінка.

Водночас на Синельниківщині армія РФ поцілила по Васильківській і Петропавлівській громадах. Там трапилися пожежі у приватних будинках, господарських спорудах та агрофірмі.

Останні обстріли України

16 березня Росія вдарила по Запоріжжю і знеструмила понад 7000 абонентів. Ремонтні бригади чекають можливості розпочати роботи.

А 15 березня ворог пошкодив житлові будинки у Дніпрі. Один місцевий житель отримав поранення, а в будівлях вибито майже пів сотні вікон.