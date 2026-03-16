Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Росіяни атакували Дніпропетровщину: постраждала одна людина

Росіяни атакували Дніпропетровщину: постраждала одна людина

Ua ru
Дата публікації: 16 березня 2026 08:54
Росіяни атакували Дніпропетровщину: постраждала одна людина
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини. Фото: ДСНС

Російські війська 16 березня атакували два райони Дніпропетровської області. Внаслідок ворожих обстріл однв людина постраждала. Також є пошкоджені оселі.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Обстріли Дніпропетровської області 16 березня 

Ганжа розповів, що росіяни понад десять разів атакували два райони області артилерією та безпілотниками. Так, окупанти вдарили по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах. Там пошкоджені оселі та постраждала 71-річна жінка. 

Водночас на Синельниківщині армія РФ поцілила по Васильківській і Петропавлівській громадах. Там трапилися пожежі у приватних будинках, господарських спорудах та агрофірмі. 

Останні обстріли України

16 березня Росія вдарила по Запоріжжю і знеструмила понад 7000 абонентів. Ремонтні бригади чекають можливості розпочати роботи.

А 15 березня ворог пошкодив житлові будинки у Дніпрі. Один місцевий житель отримав поранення, а в будівлях вибито майже пів сотні вікон. 

Дніпропетровська область обстріли війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації