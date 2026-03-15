Росіяни пошкодили житлові будинки у Дніпрі: фото

Люди після обстрілів Дніпра. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська 15 березня завдали удару по Дніпру. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено три житлових будинки. Також отримав поранення місцевий житель.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив мер Дніпра Борис Філатов.

Реклама

Обстріли Дніпра 15 березня

Філатов розповів, що внаслідок чергової атаки окупантів у Дніпрі пошкоджено три двоповерхові житлові будинки. За його словами, вибило майже пів сотні вікон. Інші пошкодження наразі з'ясовуються.

Наслідки обстрілу Дніпра.

Пошкоджений автомобіль після обстрілів.

Пошкоджений будинок внаслідок обстрілу РФ.

Наслідки атаки на Дніпро.

Крім того, травми отримав 73-річний місцевий житель. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Лікарі роблять все необхідне, аби допомогти чоловіку.

"Комунальники та благодійники вже стають до роботи. Поліція та представники району також на місці. Людям допоможуть оформити заявки на державне "єВідновлення"", — зазначив міський голова.

Останні обстріли України

14 березня російські війська атакували дроном приміський поїзд на Харківщині. Пошкоджено тепловоз, який використовувався через відсутність напруги в контактній мережі. Також є поранені.

А у Києві того дня запроваджували аварійні відключення. Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру в області. Через це в столиці також тимчасово призупинив рух електротранспорт.