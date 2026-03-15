Головна Армія Росіяни пошкодили житлові будинки у Дніпрі: фото

Росіяни пошкодили житлові будинки у Дніпрі: фото

Дата публікації: 15 березня 2026 14:52
Люди після обстрілів Дніпра. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська 15 березня завдали удару по Дніпру. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено три житлових будинки. Також отримав поранення місцевий житель.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив мер Дніпра Борис Філатов. 

Читайте також:

Філатов розповів, що внаслідок чергової атаки окупантів у Дніпрі пошкоджено три двоповерхові житлові будинки. За його словами, вибило майже пів сотні вікон. Інші пошкодження наразі з'ясовуються. 

Наслідки обстрілу Дніпра. Фото: t.me/borys_filatovv
Пошкоджений автомобіль після обстрілів. Фото: t.me/borys_filatovv
Пошкоджений будинок внаслідок обстрілу РФ. Фото: t.me/borys_filatovv
Наслідки атаки на Дніпро. Фото: t.me/borys_filatovv

Крім того, травми отримав 73-річний місцевий житель. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Лікарі роблять все необхідне, аби допомогти чоловіку. 

"Комунальники та благодійники вже стають до роботи. Поліція та представники району також на місці. Людям допоможуть оформити заявки на державне "єВідновлення"", — зазначив міський голова.

Останні обстріли України

14 березня російські війська атакували дроном приміський поїзд на Харківщині. Пошкоджено тепловоз, який використовувався через відсутність напруги в контактній мережі. Також є поранені. 

А у Києві того дня запроваджували аварійні відключення. Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру в області. Через це в столиці також тимчасово призупинив рух електротранспорт. 

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
