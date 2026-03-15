Россияне повредили жилые дома в Днепре: фото

Россияне повредили жилые дома в Днепре: фото

Дата публикации 15 марта 2026 14:52
Россияне повредили жилые дома в Днепре: фото
Люди после обстрелов Днепра после обстрелов. Фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска 15 марта нанесли удар по Днепру. В результате вражеской атаки повреждены три жилых дома. Также получил ранения местный житель.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов.

Филатов рассказал, что в результате очередной атаки оккупантов в Днепре повреждены три двухэтажных жилых дома. По его словам, выбило почти полсотни окон. Другие повреждения пока выясняются.

Обстріли Дніпра 15 березня
Последствия обстрела Днепра. Фото: t.me/borys_filatovv
Удар по Дніпру 15 березня
Поврежденный автомобиль после обстрелов. Фото: t.me/borys_filatovv
Атака на Дінпро 15 березня
Поврежденный дом в результате обстрела РФ. Фото: t.me/borys_filatovv
РФ атакувала Дніпро 15 березня
Последствия атаки на Днепр. Фото: t.me/borys_filatovv

Кроме того, травмы получил 73-летний местный житель. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Врачи делают все необходимое, чтобы помочь мужчине.

"Коммунальщики и благотворители уже приступают к работе. Полиция и представители района также на месте. Людям помогут оформить заявки на государственное "еВідновлення"", — отметил городской голова.

Последние обстрелы Украины

14 марта российские войска атаковали дроном пригородный поезд на Харьковщине. Поврежден тепловоз, который использовался из-за отсутствия напряжения в контактной сети. Также есть раненые.

А в Киеве в тот день вводили аварийные отключения. Оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в области. Из-за этого в столице также временно приостановил движение электротранспорта.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
