Главная Армия Россия нанесла удар по критической инфраструктуре на Черниговщине

Россия нанесла удар по критической инфраструктуре на Черниговщине

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 10:08
Обстрел Черниговщины 6 декабря - какие последствия
Ликвидация последствий удара РФ. Фото: ГСЧС

Черниговская область в ночь на 6 декабря подверглась очередной российской атаке. Вражеские беспилотники попали по жилой застройке и критической инфраструктуре.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

Читайте также:

Армия РФ атаковала Черниговскую область

В Корюковском районе вражеские БпЛА попали в жилой сектор и по одному из гражданских объектов.

Удар по Чернігівщині 6 грудня
Ликвидация пожара после удара РФ. Фото: ГСЧС

В Чернигове и Черниговском районе российские дроны атаковали объекты критической инфраструктуры. На месте вражеских попаданий поднялись пожары.

По предварительной информации, пострадавших нет. Спасатели продолжают работу и уточняют масштабы разрушений.

Атака РФ на Чернігівщину 6 грудня
Пожар в результате обстрела. Фото: ГСЧС

Напомним, в ночь на 6 декабря армия РФ нанесла массированный удар по территории Украины. Утром враг попал ударными БпЛА по Луцку — в городе зафиксирован сильный пожар.

А также дроны атаковали Киевскую область — разрушена железнодорожная станция и жилые дома.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
