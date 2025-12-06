Обстрел Черниговщины 6 декабря - какие последствия

Россия нанесла удар по критической инфраструктуре на Черниговщине
Черниговская область в ночь на 6 декабря подверглась очередной российской атаке. Вражеские беспилотники попали по жилой застройке и критической инфраструктуре.
Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.
Армия РФ атаковала Черниговскую область
В Корюковском районе вражеские БпЛА попали в жилой сектор и по одному из гражданских объектов.
В Чернигове и Черниговском районе российские дроны атаковали объекты критической инфраструктуры. На месте вражеских попаданий поднялись пожары.
По предварительной информации, пострадавших нет. Спасатели продолжают работу и уточняют масштабы разрушений.
Напомним, в ночь на 6 декабря армия РФ нанесла массированный удар по территории Украины. Утром враг попал ударными БпЛА по Луцку — в городе зафиксирован сильный пожар.
А также дроны атаковали Киевскую область — разрушена железнодорожная станция и жилые дома.
Читайте Новини.LIVE!