Обстріл Чернігівщини 6 грудня — які наслідки

Росія завдала удару по критичній інфраструктурі на Чернігівщині
Чернігівська область в ніч проти 6 грудня зазнала чергової російської атаки. Ворожі безпілотники поцілили по житловій забудові та критичній інфраструктурі.
Про це повідомили у Державній службі надвзичайних ситуацій.
Армія РФ атакувала Чернігівщину
У Корюківському районі ворожі БпЛА влучили в житловий сектор та по одному з цивільних об'єктів.
У Чернігові та Чернігівському районі російські дрони атакували об'єкти критичної інфраструктури. На місці ворожих влучань здійнялися пожежі.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Рятувальники продовжують роботу та уточнюють масштаби руйнувань.
Нагадаємо, в ніч проти 6 грудня армія РФ завдала масованого удару по території України. Вранці ворог поцілив ударними БпЛА по Луцьку — у місті зафіксована сильна пожежа.
А також дрони атакували Київщину — зруйновано залізничну станцію та житлові будинки.
