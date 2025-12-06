Обстріл Чернігівщини 6 грудня — які наслідки

Ліквідація наслідків удару РФ. Фото: ДСНС

Чернігівська область в ніч проти 6 грудня зазнала чергової російської атаки. Ворожі безпілотники поцілили по житловій забудові та критичній інфраструктурі.

Про це повідомили у Державній службі надвзичайних ситуацій.

Армія РФ атакувала Чернігівщину

У Корюківському районі ворожі БпЛА влучили в житловий сектор та по одному з цивільних об'єктів.

Ліквідація пожежі після удару РФ. Фото: ДСНС

У Чернігові та Чернігівському районі російські дрони атакували об'єкти критичної інфраструктури. На місці ворожих влучань здійнялися пожежі.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Рятувальники продовжують роботу та уточнюють масштаби руйнувань.

Пожежа внаслідок обстрілу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, в ніч проти 6 грудня армія РФ завдала масованого удару по території України. Вранці ворог поцілив ударними БпЛА по Луцьку — у місті зафіксована сильна пожежа.

А також дрони атакували Київщину — зруйновано залізничну станцію та житлові будинки.