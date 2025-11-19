Военнослужащие РФ издевались над пленными украинцами — какое наказание избрал для них суд

Российские военнослужащие. Фото иллюстративное: censor.net

Двое российских военнослужащих избивали украинских военнопленных и издевались над ними. За содеянное они будут сидеть в тюрьме.

Об этом 10 ноября сообщили в Черниговской областной прокуратуре.

Детали дела

В марте 2022 года командир одного из подразделений ВС РФ вместе с подчиненным военнослужащим, находясь в селе Лукашевка Черниговского района, во время допроса четырех пленных украинских бойцов били их руками, ногами, битой и другими предметами. Все пострадавшие получили многочисленные травмы, а один из них в результате побоев потерял сознание.

Кроме того, оккупанты в холодную погоду держали защитников Украины на улице без верхней одежды и обуви. Пострадавшие получили обморожение конечностей.

Осужденные военнослужащие РФ. Фото: Прокуратура Украины

В прокуратуре отметили, что, согласно нормам международного гуманитарого права, такое обращение с бойцами, которые выбыли из строя и стали военнопленными, является грубым нарушением.

Решение суда

За жестокое обращение с пленными командира приговорили к пожизненному заключению, а его подчиненного — к 12 годам лишения свободы. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, российский военнослужащий во время штурма боевых позиций Сил обороны Украины расстрелял украинского военнопленного. Убийца пожизненно будет находиться в тюрьме.

Также мы сообщали, что бывший министр образования и науки ЛНР внедрял в учебных заведениях Луганской области российские образовательные программы. Ему заочно назначили наказание в виде трех лет заключения и 15 лет лишения права занимать должности в органах власти и сфере образования.