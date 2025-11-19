Військовослужбовці РФ знущалися над полоненими українцями — яке покарання обрав для них суд

Російські військовослужбовці. Фото ілюстративне: censor.net

Двоє російських військовослужбовців били українських військовополонених і знущалися над ними. За вчинене вони сидітимуть у в'язниці.

Про це 10 листопада повідомили в Чернігівській обласній прокуратурі.

Деталі справи

У березні 2022 року командир одного з підрозділів ЗС РФ разом з підлеглим військовослужбовцем, перебуваючи в селі Лукашівка Чернігівського району, під час допиту чотирьох полонених українських бійців били їх руками, ногами, битою та іншими предметами. Усі потерпілі зазнали численних травм, а один із них унаслідок побоїв утратив свідомість.

Крім того, окупанти в холодну погоду тримали захисників України на вулиці без верхнього одягу та взуття. Постраждалі зазнали обмороження кінцівок.

Засуджені військовослужбовці РФ. Фото: Прокуратура України

У прокуратурі наголосили, що, згідно з нормами міжнародного гуманітарого права, таке поводження з бійцями, які вибули зі строю та стали військовополоненими, є грубим порушенням.

Рішення суду

За жорстоке поводження з полоненими командира засудили до довічного ув'язнення, а його підлеглого — до 12 років позбавлення волі. Наразі вирок ще не набув законної сили.

