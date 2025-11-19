Відео
Головна Армія Російські військові били українських полонених — вирок суду

Російські військові били українських полонених — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 01:03
Оновлено: 21:34
Військовослужбовці РФ знущалися над полоненими українцями — яке покарання обрав для них суд
Російські військовослужбовці. Фото ілюстративне: censor.net

Двоє російських військовослужбовців били українських військовополонених і знущалися над ними. За вчинене вони сидітимуть у в'язниці.

Про це 10 листопада повідомили в Чернігівській обласній прокуратурі

Читайте також:

Деталі справи 

У березні 2022 року командир одного з підрозділів ЗС РФ разом з підлеглим військовослужбовцем, перебуваючи в селі Лукашівка Чернігівського району, під час допиту чотирьох полонених українських бійців били їх руками, ногами, битою та іншими предметами. Усі потерпілі зазнали численних травм, а один із них унаслідок побоїв утратив свідомість. 

Крім того, окупанти в холодну погоду тримали захисників України на вулиці без верхнього одягу та взуття. Постраждалі зазнали обмороження кінцівок. 

Російські військовослужбовці, які знущалися над українськими військовополоненими
Засуджені військовослужбовці РФ. Фото: Прокуратура України

У прокуратурі наголосили, що, згідно з нормами міжнародного гуманітарого права, таке поводження з бійцями, які вибули зі строю та стали військовополоненими, є грубим порушенням.

Рішення суду

За жорстоке поводження з полоненими командира засудили до довічного ув'язнення, а його підлеглого — до 12 років позбавлення волі. Наразі вирок ще не набув законної сили.

Нагадаємо, російський військовослужбовець під час штурму бойових позицій Сил оборони України розстріляв українського військовополоненого. Убивця довічно перебуватиме у в'язниці.

Також ми повідомляли, що колишній міністр освіти й науки ЛНР впроваджував у навчальних закладах Луганської області російські освітні програми. Йому заочно призначили покарання у вигляді трьох років ув'язнення й 15 років позбавлення права обіймати посади в органах влади та сфері освіти.

суд Чернігівська область знущання полонені військовослужбовці судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
