Головна Армія Російський боєць розстріляв військовополоненого — вирок суду

Російський боєць розстріляв військовополоненого — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 00:33
Оновлено: 19:57
Російський військовий розстріляв українця, який хотів здатися в полон — як його покарав суд
Судове засідання. Фото: Прокуратура України

Військовослужбовець ЗС РФ під час штурму бойових позицій Сил оборони України розстріляв українського військовополоненого. Убивці вже винесли вирок.

Про це 6 листопада повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі.

Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, злочин стався 6 січня минулого року поблизу населеного пункту Приютне Пологівського району. Захисник України вийшов із бліндажу, склав зброю та підняв роки вгору, демонструючи готовність здатися в полон. На вимогу росіянина українець став на коліна, але той замість того, щоб узяти його в полон, тричі вистрелив із автомата. Від вогнепальних поранень потерпілий помер. Того ж дня його вбивцю взяли в полон і передали правоохоронцям.

Рішення суду 

Фігуранта раніше неодноразово судили. У складі ЗС РФ він служив за контрактом від листопада 2023 року. До армії долучився, щоб не відбувати покарання за крадіжку. За вбивство українського воїна зловмисника засудили до довічного позбавлення волі.

Засуджений за вбивство українського військовополоненого
Росіянин, який застрелив українського військовополоненого. Фото: Прокуратура України

Нагадаємо, жителя Каховки Херсонської області судитимуть за державну зраду. Чоловік добровільно перейшов на бік окупантів і воює у складі ворожої армії.

Також ми повідомляли про вирок одеситу, який готував подвійний теракт у Миколаєві. Діючи на замовлення росіян, зловмисник планував подвійний вибух, зокрема, хотів завдати шкоди рятувальникам.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
