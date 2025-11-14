Російський військовий розстріляв українця, який хотів здатися в полон — як його покарав суд

Судове засідання. Фото: Прокуратура України

Військовослужбовець ЗС РФ під час штурму бойових позицій Сил оборони України розстріляв українського військовополоненого. Убивці вже винесли вирок.

Про це 6 листопада повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, злочин стався 6 січня минулого року поблизу населеного пункту Приютне Пологівського району. Захисник України вийшов із бліндажу, склав зброю та підняв роки вгору, демонструючи готовність здатися в полон. На вимогу росіянина українець став на коліна, але той замість того, щоб узяти його в полон, тричі вистрелив із автомата. Від вогнепальних поранень потерпілий помер. Того ж дня його вбивцю взяли в полон і передали правоохоронцям.

Рішення суду

Фігуранта раніше неодноразово судили. У складі ЗС РФ він служив за контрактом від листопада 2023 року. До армії долучився, щоб не відбувати покарання за крадіжку. За вбивство українського воїна зловмисника засудили до довічного позбавлення волі.

Росіянин, який застрелив українського військовополоненого. Фото: Прокуратура України

