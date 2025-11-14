Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Российский боец расстрелял военнопленного — приговор суда

Российский боец расстрелял военнопленного — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 00:33
обновлено: 19:57
Российский военный расстрелял украинца, который хотел сдаться в плен — как его наказал суд
Судебное заседание. Фото: Прокуратура Украины

Военнослужащий ВС РФ во время штурма боевых позиций Сил обороны Украины расстрелял украинского военнопленного. Убийце уже вынесли приговор.

Об этом 6 ноября сообщили в Запорожской областной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, преступление произошло 6 января прошлого года вблизи населенного пункта Приютное Пологовского района. Защитник Украины вышел из блиндажа, сложил оружие и поднял руки вверх, демонстрируя готовность сдаться в плен. По требованию россиянина украинец стал на колени, но тот вместо того, чтобы взять его в плен, трижды выстрелил из автомата. От огнестрельных ранений потерпевший скончался. В тот же день его убийцу взяли в плен и передали правоохранителям.

Решение суда

Фигуранта ранее неоднократно судили. В составе ВС РФ он служил по контракту с ноября 2023 года. К армии присоединился, чтобы не отбывать наказание за кражу. За убийство украинского воина злоумышленника приговорили к пожизненному лишению свободы.

Осужденный за убийство украинского военнопленного
Россиянин, который застрелил украинского военнопленного. Фото: Прокуратура Украины

Напомним, жителя Каховки Херсонской области будут судить за государственную измену. Мужчина добровольно перешел на сторону оккупантов и воюет в составе вражеской армии.

Также мы сообщали о приговоре одесситу, который готовил двойной теракт в Николаеве. Действуя по заказу россиян, злоумышленник планировал двойной взрыв, в частности, хотел нанести вред спасателям.

суд убийство пленные война в Украине военнослужащие судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации