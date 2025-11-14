Российский военный расстрелял украинца, который хотел сдаться в плен — как его наказал суд

Судебное заседание. Фото: Прокуратура Украины

Военнослужащий ВС РФ во время штурма боевых позиций Сил обороны Украины расстрелял украинского военнопленного. Убийце уже вынесли приговор.

Об этом 6 ноября сообщили в Запорожской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, преступление произошло 6 января прошлого года вблизи населенного пункта Приютное Пологовского района. Защитник Украины вышел из блиндажа, сложил оружие и поднял руки вверх, демонстрируя готовность сдаться в плен. По требованию россиянина украинец стал на колени, но тот вместо того, чтобы взять его в плен, трижды выстрелил из автомата. От огнестрельных ранений потерпевший скончался. В тот же день его убийцу взяли в плен и передали правоохранителям.

Решение суда

Фигуранта ранее неоднократно судили. В составе ВС РФ он служил по контракту с ноября 2023 года. К армии присоединился, чтобы не отбывать наказание за кражу. За убийство украинского воина злоумышленника приговорили к пожизненному лишению свободы.

Россиянин, который застрелил украинского военнопленного. Фото: Прокуратура Украины

